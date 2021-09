Vrouwen aan de macht, record voor RuPaul en ‘The Crown’ en ‘Ted Lasso’ zijn grote winnaars: dit waren de Emmy Awards

Celebrities‘The Crown’ en ‘Ted Lasso’ zijn de grote winnaars van de Emmy Awards die gisteravond in Los Angeles in aanwezigheid van de genomineerden werden uitgereikt. De serie rond het Britse koningshuis haalde zeven awards op, ‘Ted Lasso’ kreeg er vier van de Television Academy. Netflixhit ‘The Queen’s Gambit’ kreeg dan weer de prijs voor beste miniserie.

‘The Crown’ won voor het eerst de felbegeerde Emmy voor beste dramaserie en daarnaast wonnen acteurs Olivia Colman, die de afgelopen twee seizoenen koningin Elizabeth speelde in de serie, en Josh O’Connor (prins Charles) de prijs voor beste acteur en beste actrice in een dramaserie. Eerder op de avond mochten hun collega's Gillian Anderson en Tobias Menzies, die in de serie Margaret Thatcher en prins Philip vertolken, al de prijs voor beste bijrollen in een dramaserie komen ophalen. Menzies versloeg onder meer de onlangs overleden acteur Michael K. Williams, die postuum kans maakte op een Emmy voor zijn rol in ‘Lovecraft Country’. Ook in de categorieën regie en scenario viel ‘The Crown’ in de prijzen: het was daarmee de eerste keer dat een serie in alle dramacategorieën van de belangrijke awardshow als winnaar uit de bus kwam.

Volledig scherm Gillian Anderson met haar Emmy © REUTERS

Colman hield bij het in ontvangst nemen van haar prijs een emotioneel dankwoord. "Ik heb mijn papa verloren tijdens Covid en hij had dit zo mooi gevonden", klonk het. Josh O'Connor vertelde dan weer dat zijn oma zes maanden geleden is overleden. Hij deelde een boodschap aan zijn opa Peter, "die dit morgenochtend zal zien", en bedankte hem voor zijn vriendschap en loyaliteit.

Ted Lasso-acteurs winnen Emmy’s voor bijrollen

De prijs voor de beste comedyserie ging naar nieuwkomer ‘Ted Lasso’ van Apple TV+. De serie ging er daarnaast vandoor met de prijs voor beste mannelijke hoofdrol in een comedy voor Jason Sudeikis. Hannah Waddingham en Brett Goldstein wonnen dan weer Emmy’s voor hun bijrollen in de voetbalcomedy, waarin ze respectievelijk clubeigenaar Rebecca Welton en oud-speler Roy Kent spelen.

Volledig scherm Jason Sudeikis © Photo News

Waddingham versloeg onder meer haar ‘Ted Lasso’-collega Juno Temple. Bij de heren gingen er zelfs vier ‘Ted Lasso’-acteurs op voor de belangrijkste Amerikaanse televisieprijs; ook Brendan Hunt (Coach Beard), Jeremy Swift (Leslie Higgins) en Nick Mohammed (Nathan Shelley) waren genomineerd.

Ook bij de miniseries gingen de Emmy’s voor bijrollen naar twee acteurs uit dezelfde serie. Evan Peters en Julianne Nicholson gingen er vandoor met Emmy’s voor hun werk in ‘Mare of Easttown’. Uit die serie was ook Jean Smart genomineerd voor haar bijrol. Ook vijf bijrolacteurs uit de televisieversie van Broadwaymusical ‘Hamilton’ gingen op voor een Emmy, maar zij grepen naast de prijzen.

Schaakserie The Queen’s Gambit beste miniserie

Schaakserie ‘The Queen’s Gambit’ heeft dan weer de Emmy Award gewonnen voor beste miniserie. De Netflix-serie was genomineerd voor zes awards en wist er twee te verzilveren. Regisseur Scott Frank won een Emmy voor zijn regiewerk aan de serie over het fictieve schaakwonder Beth Harmon, maar liep de prijs voor het script van de serie mis. De award voor beste scenario van een miniserie ging namelijk naar Michaela Coel voor ‘I May Destroy You’. Ze droeg haar prijs op aan alle slachtoffers van seksueel misbruik.

Hoofdrolspeler Anya Taylor-Joy was favoriet voor de Emmy voor beste vrouwelijke hoofdrol in een miniserie, maar Kate Winslet ging er in die categorie vandoor met de award voor haar rol in ‘Mare of Easttown’. De 45-jarige actrice bedankte de bedenker en schrijver van die serie Brad Ingelsby voor het creëren van haar personage, “een niet-perfecte moeder van middelbare leeftijd. Je hebt ons allemaal een goed gevoel over onszelf gegeven.”

Volledig scherm Kate Winslet © AFP

Ewan McGregor won de Emmy voor beste hoofdrol in een miniserie bij de heren, voor zijn rol als modeontwerper Halston in de miniserie met die naam. Hij nam dan weer de tijd om z'n nieuwe vriendin Mary Elizabeth Winstead en hun zoontje Laurie te bedanken, net zoals z'n dochters uit een vorig huwelijk. “Mary, ik houd zoveel van jou", zei hij. “Ik ga dit (beeldje, red.) mee naar huis nemen om het aan onze nieuwe kleine jongen, Laurie, te laten zien. En aan mijn prachtige meiden, van wie ik weet dat ze zitten te kijken: Clara, Esther, Jamyan en Anouk: hallo!”

#EmmysSoWhite?

Awardsshows kregen de afgelopen jaren steeds meer kritiek omdat voornamelijk witte acteurs genomineerd werden én in de prijzen vielen. Daar wilden de Emmy’s dit jaar iets aan doen. Er werden maar liefst 49 gekleurde mensen genomineerd - een record. Helaas waren het toch voornamelijk witte acteurs die met de beeldjes naar huis mochten. RuPaul slaagde er wél in om met het winnen van z'n elfde Emmy Award een record te behalen: dat van meeste overwinningen door een gekleurde persoon. Het record stond voordien op naam van cinematograaf Donald A. Morgan.

Volledig scherm RuPaul schreef geschiedenis © Photo News

Voor vrouwen - een groep die vaak over het hoofd wordt gezien in de technische categorieën - was het dan weer wél een succesvolle avond. Jessica Hobbs (‘The Crown’) en Lucia Aniello (‘Hacks’) wonnen respectievelijk de prijzen voor beste regie in een dramareeks en een komische reeks. Het is de eerste keer dat vrouwen in hetzelfde jaar die beide prijzen binnenhalen. Het was bovendien nog maar de vierde keer in 67 jaar dat een vrouw bekroond wordt voor de regie van een dramareeks. “Niet veel vrouwen hebben deze award al gewonnen”, vertelde Hobbs dan ook in haar speech. “Ik heb dan ook het gevoel dat ik op de schouders van enkele buitengewone mensen sta.” Hobbs bracht ook een eerbetoon aan haar moeder, regisseur Aileen O’Sullivan: “Ze is 77 maar regisseert nog steeds."

Welke maatregelen waren er voor het coronavirus?

Net zoals bij ons worden de Verenigde Staten nog steeds geplaagd door het coronavirus. Daarom kozen de organisatoren van de Emmy Awards ervoor om de show te houden in het L.A. Live’s Event Deck, een locatie waar zowel binnen- als buitenruimte was. Bovendien waren er slechts 500 genodigden, in tegenstelling tot de voorbije jaren, waar het bezoekersaantal vaak in de duizenden liep. Alle gasten moesten op voorhand getest én gevaccineerd worden.

Volledig scherm Seth Rogen © AFP

Acteur Seth Rogen - die de eerste award van de avond mocht uitreiken - grapte in z'n speech dat die maatregelen lang niet voldoende waren. “Laat me beginnen door te zeggen dat we hier met te veel zitten in deze kleine kamer. Waar zijn we mee bezig? Ze zeiden dat dit buiten zou plaatsvinden, en dat is duidelijk niet zo. Ze logen tegen ons. We zitten allemaal in een hermetisch afgesloten tent. Had ik dat geweten, dan was ik niet gekomen.”

De rode loper

Elizabeth Olsen, die dankzij haar rol in WandaVision voor het eerst genomineerd werd voor een Emmy, verscheen trouwens op de rode loper in een jurk die ontworpen werd door haar zussen Mary-Kate en Ashley. Haar witte gewaad was een ontwerp van modelabel The Row.

Volledig scherm Elizabeth Olsen © AFP

Acteur Billy Porter is altijd goed voor wat drama op de rode loper, en dat was dit keer niet anders.

Volledig scherm Billy Porter © Photo News

Anya Taylor-Joy koos voor een dramatische gele jurk.

Volledig scherm Anya Taylor-Joy © Photo News

Ook Carl Clemons-Hopkins (‘Hacks’) koos voor een opvallende en kleurrijke outfit.

Volledig scherm Carl Clemons-Hopkins © Photo News

Michaela Coel ging dan weer voor fluokleurtjes.

Volledig scherm Michaela Coel © Photo News

... Net zoals actrice Kaley Cuoco.

Volledig scherm Kaley Cuoco © REUTERS

