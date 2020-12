Vrouwen aan de macht en een bijzondere diefstal van Delphine: de hoogtepunten van aflevering 38 van ‘De Slimste Mens’

TVHet is (nu al) gebeurd: donderdag krijgt een vrouw de oorkonde als winnares van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Dat is een zekerheid nu sp.a-voorzitter Conner Rousseau (28) de duimen moest leggen voor het duo Delphine Lecompte (42) en Catherine Van Eylen (49). Die laatste stak met kop en schouders boven de rest uit.

Tien jaar na de overwinning van Linda De Win (64) krijgt Vlaanderen opnieuw een Slimste Vrouw Ter Wereld. Conner Rousseau stelde het zelf vast nadat hij net was gewipt door Delphine Lecompte en Catherine Van Eylen. “Het is jammerlijk voor het mannelijke geslacht”, deelde hij mee. Zelf was de politicus niet sterk genoeg om zich te plaatsen voor wat gemakkelijkheidshalve ‘de halve finale’ wordt genoemd. Op geen enkel moment kon hij een tussenspurt plaatsen. Hij had pech met de Open Deur-vraag over ‘Gone With The Wind’, hij puzzelde slecht en verloor elke kans op winst door een fotoronde waarin hij klassieke Franse gerechten niet kon herkennen. Ook in de filmpjesronde lukte het niet voor Conner. Een ‘zwart gat’ over de kennis van Emile Zola werd hem in de finale fataal.

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

En zo kan Vlaanderen blijven genieten van dichteres Delphine Lecompte, alweer bijzonder verrassend en grappig met onwaarschijnlijke verhalen over haar gewone leven. In de jury scoorde Philippe Geubels, droger dan ooit. Kat Kerkhofs fungeerde dan weer eerder als levend decor in plaats van spraakmakend jurylid.

De leukste quotes

Conner Rousseau (over zijn ‘ernstig’ imago): “Ik heb dat een paar keer uitgelegd. Daar (wijst naar de jury) zitten de komieken, ik probeer hier mijn best te doen.”

Conner (of hij Catherine of Delphine wil ‘binnendraaien’): “Ik zie me hier eerder als de zoon van twee moeders.” Waarop Geubels: “Binnendraaien vind ik nogal platjes. Ik zeg altijd mondbeffen.”

Geubels: “Ik ben blij dat ik hier naast zo’n lekker fris blondje mag zitten (zit naast Kat Kerkhofs). Ik kan niet wachten om mijn lippen erop te zetten. Ik bedoel op mijn pintje.”

Geubels: “Ja, ik ken Dries Mertens. Hij is erbij omdat hij wist dat Kat naast mij ging zitten. Hij zit hier in mijn bakske.”

Geubels (of hij naar de kerk gaat): “Neen. Soms naar de moskee. Als ik nieuwe schoenen nodig heb.”

Conner (als slechte verliezer): “Je weet het antwoord maar je zegt het niet. Wat zit je hier dan te doen?”

Hilarische momenten

De kandidaten worden getest tijdens een rondje foute antwoorden geven. Ze moeten met andere woorden dus liegen. Catherine houdt moedig stand met een verhaal over Luikse wafels, Delphine liegt niet zo overtuigend dat ze gaat meedoen aan ‘Dancing with the Stars’, en Conner speelt feilloos speelt dat hij de nieuwe premier van het land is.

Delphine is weer zalig als ze een verhaal vertelt over hoe ze aan een microgolf is gekomen. Die heeft ze uit een kraakpand gesleept in Brugge waar het vol met junkies en analfabetische jongeren zat. “Op een dag waren ze allemaal weg en ben ik daar die microgolf gaan halen. De spuiten heb ik laten liggen. Ik heb het ding dan aan m'n lief Frank gegeven ,die er nu witte bonen in tomatensaus in warm maakt. Nu weten jullie alles.”

(Lees verder onder de video.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kantelmomenten

Nieuwkomer Conner raakt heel moeizaam op gang. Catherine slaat meteen een kloof.

In de Puzzelronde verliezen de dames veel tijd. Enkel Conner kan zijn score verbeteren.

In de fotoronde gaat het licht uit voor Conner, terwijl Delphine en Catherine met gemakkelijke thema’s nagenoeg perfect scoren.

Catherine trekt de filmpjesronde volledig naar zich toe met liefst 220 seconden. Ze wint vlot.

In een interessante finale plaatst Conner eerst een 9-0 tussenspurt, maar zodra Delphine aan de beurt komt, slaat ze toe met vijf goede antwoorden over de muziekgroep Beastie Boys. Conner krijgt de genadesteek bij de vraag wat hij weet over Alfred Dreyfus en zijn affaire. Conner weet namelijk niets, waarop Delphine hem definitief naar huis stuurt met de goede antwoorden Emile Zola, j’accuse en antisemitisme.

De eindscore (voor het finalespel):

Catherine Van Eylen: 427 sec.

Delphine Lecompte: 298 sec.

Conner Rousseau: 179 sec.

Beste spelers dit seizoen (voor finale):

Ella Leyers: 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Liesbeth Van Impe: 7 deelnames 4 keer gewonnen 2 finales gewonnen

Delphine Lecompte: 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Catherine Van Eylen: 5 deelnames 3 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Nieuwkomer

Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe

Lees ook: