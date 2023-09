Vrienden geloven in tv-maker Otto-Jan Ham: “Er is geen enkele kans dat iedereen zijn latenight goed gaat vinden. De mensen gaan sowieso zeuren”

tv “Ik zet zonder gêne op elke plek een tattoo, ook de schaam­streek”: Tijs Vanneste opent ‘De tattoo shop’

Na een korte carrière als campinguitbater in ‘De kemping’ en als leerkracht in ‘Meneer Vanneste’ keert Tijs Vanneste (44) in ‘De tattoo shop’ terug naar zijn roots. De tv-maker zet de deuren van zijn eenmanszaak open en peilt in de zesdelige reeks naar de diepste zielenroerselen bij zijn klanten. Hoe belandde Tijs zelf in de wereld van tattoos? Hoeveel kost het om door hem geïnkt te worden? En waarom zet hij geen tattoos in de vorm van een hartje of anker? “Mijn klanten zien mij als een therapeut: op mijn tafel laten ze altijd een verleden achter.”