Vriend van Marie voor het eerst te zien in ‘De Verhulstjes’

Dat zien we in de videoclip van de titelsong, ‘Zo Zijn Wij’, die door Gert zelf wordt ingezongen. In het clipje zien we de eerste beelden van het programma, waaruit blijkt dat ook Jef een prominente rol zijn krijgen. In de zomer van vorig jaar maakte Marie al bekend dat ze een vriend had, in het programma ‘De Zomer Van’. “Ik ben altijd voorzichtig met wat ik deel over mijn liefdesleven", zei ze toen. “Jef heeft nooit gekozen voor de spotlights, en dat wil ik respecteren. Hij hoeft zijn leven niet om te gooien omdat hij op mij verliefd is geworden. Ik ben wel heel blij met hem. Het klinkt misschien klef, maar hij is een goede aanvulling van mijn leven op dit moment. Ik maak zoveel mee en ik moet dat met iemand kunnen delen die meegaat in mijn enthousiasme. Hij heeft de rest van de familie al ontmoet, en hij is zeker goedgekeurd.”