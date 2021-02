Vriend van ‘Big Brother’-deelnemer Jerrel wordt bedreigd: “Mensen sturen dat ze me in elkaar komen slaan”

TV“Ik word elke dag bedreigd. Dat varieert van mensen die me dood wensen tot berichten dat ze mij in elkaar komen slaan”: de bedreigingen aan het adres van Jovanni, de vriend van ‘Big Brother’-deelnemer Jerrel, zijn niet mis. In het Nederlandse weekblad Story doet de man dan ook een oproep om z’n partner uit het huis te halen. SBS houdt rekening met dat scenario: “We volgen de situatie nauwgezet op”, klinkt het.

Hij zit nog geen twee weken in het ‘Big Brother’-huis, maar dat blijkt toch meer dan tijd genoeg voor de Nederlandse deelnemer Jerrel om de gemoederen flink te beroeren. Hij werd door ‘Big Brother’ al op de vingers getikt vanwege z’n vele aanvaringen met z’n medebewoners. Zo moest vooral de Nederlandse spierbundel Michel (36) het de vorige dagen bijvoorbeeld flink ontgelden. Al liet Jerrel zich ook tegenover de Nederlandse studente Jill (22) niet onbetuigd. Zo floot Jerrel hard in haar oor en liet hij meerdere keren een boer in haar gezicht.

Niet bepaald classy, en dat was ook de kijkers niet ontgaan. Zo moet de Nederlande make-upartiest het al sinds het prille begin ontgelden bij de fans. Dat Jerrel de eerste week in het ‘Big Brother’-huis ook nog eens overleefde omdat de nieuwelingen niet genomineerd konden worden, gooide nog meer olie op het vuur. Sommige kijkers gingen zelfs zo ver met hun haatposts dat de programmamakers zich genoodzaakt zagen om zelfs enige tijd hun sociale media-kanalen offline te halen. Helaas wordt Jerrels vriend Jovanni ondertussen ook geconfronteerd met die negativiteit. “Het is vrij ernstig”, zo getuigt hij in de Nederlandse Story. “Ik word nu elke dag bedreigd. Dat varieert van mensen die me dood wensen tot berichten dat ze mij in elkaar komen slaan.”

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Big Brother - Jerrel en z'n vriend Jovanni. © RV

Gebrek aan slaap en verminderde eetlust

Door z’n verblijf in het ‘Big Brother’-huis is Jerrel uiteraard niet op de hoogte van deze situatie. “Als hij zou weten dat onze veiligheid in het gedrang is, dan zou Jerrel meteen het huis uitgaan. Ik wil ook niet dat hij straks na zijn deelname niet meer veilig over straat kan. Hij heeft altijd gezegd dat als het tot dit soort dingen zou leiden, het voor hem niet meer hoeft”, klinkt het.

“Als ik hem zou kunnen bereiken om hem alles te vertellen, dan zou hij meteen naar huis komen”, besluit Jovanni in het interview. “Zeker nu het ook zo’n impact heeft op mijn leven. Ik ben door al die bedreigingen zo angstig dat ik nauwelijks nog kan slapen en bijna niet meer kan eten.”

(lees hieronder verder)

Volledig scherm Big Brother - Jerrel, Jovanni en een vriendin © RV

Ondersteuning voor Jovanni

Bij SBS - dat ‘Big Brother’ maakt - begrijpen ze de bezorgdheid van Jovanni. “De partner van Jerrel ontvangt ondersteuning van het gehele productieteam, inclusief Mindworks (de begeleiding waar bewoners en familie op kunnen rekenen). Er is een erg goed contact met hem, dat ook wordt onderhouden”, laat de persverantwoordelijke weten. “Ook hebben we met de partner van Jerrel afgesproken dat we de situatie met hem nauwgezet opvolgen en samen zullen beslissen of en wanneer Jerrel op de hoogte wordt gebracht.”

LEES OOK