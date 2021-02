Vreugde en verdriet bij Big Brother: een nieuwe huismeester en de onverwachte exit van Danielle, Nathalie en Jowi

Ondertussen heeft het huis dus met vegan consulente Naomi (31) een nieuwe huismeester. Zij won het beslissende spel van de Nederlandse studente Jill (22), die net als Naomi door de kijker gekozen was om het duel aan te gaan. Zolang Naomi de rol van huismeester vervult kan ze niet geëlimineerd kan worden, mag ze drie eigen huisregels bepalen en het budget voor de boodschappen beheren.

Frustraties alom

Vervolgens is het tijd voor ‘zonnestraaltjes’ Danielle (40) en Nathalie (23) om het even te hebben over de slechte sfeer in het ‘Big Brother’-huis. Volgens hen is het de schuld van de andere bewoners, al durven we dat toch sterk te betwijfelen. Zelf wijten ze het aan hypocriet gedoe, maar ze vergeten uiteraard wel wijselijk te verzwijgen dat hun ‘bondje’ tegen de Belgische deelnemers - met uitzondering van Thomas - ook niet bepaald extra punten oplevert voor sfeer en gezelligheid...

De negatieve vibe vreet vooral erg aan de Nederlandse student Jowi (25). Hij geeft aan dat hij er mee wil stoppen. Die keuze bespreekt hij uitvoerig in de dagboekkamer.

Het nieuws dat Jowi z’n exit aan het voorbereiden is, overvalt de andere bewoners volledig. Zo staat Naomi te huilen in de badkamer en barst ook Zoey (29) meermaals in tranen uit. Zelf geeft Jowi echter aan dat hij vrede heeft met z’n keuze.

Driedubbele exit

Door de heersende negativiteit in het huis beslist Big Brother vervolgens om de bewoners de keuze te geven: of ze bleven en deden hun best om constructief te zijn, of ze pakten binnen de vijf minuten hun spullen. De Nederlandse kandidates Nathalie en Danielle kiezen ervoor om het voorbeeld van Jowi te volgen en op te stappen.

Saillant detail: zij waren alle drie lid van het ‘bondje’ om de Belgische kandidaten uit het spel te stemmen. Na de exit van de Nederlandse Els (57) tijdens de meest recente liveshows - die ook tot de samenzweerders behoorde - zagen deze drie leden van het ‘bondje’ de bui duidelijk hangen.

Nathalie spiegelt het echter anders voor: zij stelt dat ze de beste keuze heeft gemaakt door op te stappen.

Danielle tenslotte zegt dat ze blij is dat ze voor zichzelf heeft gekozen. Het is maar hoe je iets kadert natuurlijk.

En dan is even later de eerste plot twist een feit. In het voorstukje van de aflevering van morgen krijgen we immers vijf schermen te zien die op evenveel nieuwe bewoners lijken te wijzen. Wie dat zijn en hoe ze in het spel zullen komen, komen we ongetwijfeld snel te weten...

Big Brother, elke werkdag om 22.30 uur op Play 4. Via goplay.be zullen de afleveringen wel steeds om 21u30 beschikbaar zijn. Elke donderdag om 21.30 uur is er de liveshow ‘Big Brother: Live’, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

