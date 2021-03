Vreugde en spanning bij ‘Big Brother’ dankzij nieuwe huismeester Julie

Hij stemt in, maar er blijft een ieniemienie probleem over: ook Liese is nog steeds in de running. Wanneer Michel haar vervolgens vertelt van die deal, zet een slaapdronken Liese haar helm af. Julie wint op die manier de opdracht en bedankt daar even later ook Jill voor. “Dankzij het meidenweekend zijn we dichter naar elkaar toe gegroeid”, klinkt het bij de kersverse huismeester. Al blijkt even later ook dat Liese daar toch niet echt tevreden mee is. En dat zorgt dan weer voor wrevel met Julie...