Vreugde en berouw bij ‘Big Brother’: een nieuwe huismeester en Jerrel probeert z’n leven te beteren

Tweede keer, goede keer?

De voorbije week liep het enkele keren serieus mis tussen Nederlanders Michel (36) en Jerrel (25). Dat leverde de make-upartiest in deze verslagen al snel de bijnaam ‘Jer-relnicht’ op. Toch lijkt laatstgenoemde vastbesloten om z’n leven (nogmaals) te beteren. Hij zet zich dan ook apart met z’n nemesis Michel om hun geschillen uit te praten. Dat lijkt succesvol, al laat Michel even later aan enkele medebewoners wel verstaan dat hij nog steeds van plan is om Jerrel te nomineren voor een exit. Of hij daar alleen in staat, ontdekken we ongetwijfeld erg snel!