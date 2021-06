Vreemde wezens en ijzingwekkende spanning: dit zie je op Netflix, Disney+ en Streamz in juni

TVBuiten is het eindelijk lekker warm, maar ook binnenshuis is er reden om te zweten: Netflix, Disney+ en Streamz pakken deze maand uit met heerlijke thrillers. Opgelet tijdens het zappen, want zowel Loki, Lupin en de Joker lopen los. Wie zijn antihelden liever wat knuffelbaarder ziet, kan zich verstoppen achter een lieftallig klein jongetje met een gewei, of onder de vleugels van een mythische draak. Dit zijn de streaming-highlights van juni.

NETFLIX

‘Lupin’, seizoen 2 - vanaf 11 juni op Netflix

Volledig scherm Lupin © Netflix

Daar is hij weer! In het tweede seizoen van het immens populaire ‘Lupin’ wordt Assane op de hielen gezeten door Hubert en zijn handlangers. Assane moet Raoul zien te vinden, een onverwachte bondgenoot in zijn plannen om de misdaden van Hubert aan het licht te brengen.

‘Joker’ - vanaf 5 juni op Netflix

Volledig scherm Joker © RV

Een donkere origin story over de bekendste Batman-schurk ter wereld. ‘Joker’ vertelt over een man met een vervelende ziekte: hij moet bulderlachen als hij zich ongemakkelijk voelt. Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Langzaam maar zeker verliest de man zichzelf in zijn eigen hoofd... Wie zich nog afvroeg waarom Joaquin Phoenix de Oscar mee naar huis mocht nemen voor zijn hoofdrol in de prent, komt daar nu ongetwijfeld achter.

‘Sweet Tooth’ - vanaf 4 juni op Netflix

Volledig scherm Sweet Tooth © Netflix

Een gevaarlijk avontuur in een post-apocalyptische wereld. Een lief, klein jongetje die werd geboren als half mens, half hert, moet op zoek naar ene nieuw begin. Zijn hybride ‘soort’ is immers niet over welkom... Een langverwachte fantasyreeks die nu al wordt bejubeld door critici.

‘Elite’, seizoen 4 - vanaf 18 juni op Netflix

Volledig scherm Elite season 3 © Netflix

Goed nieuws voor de vele fans van ‘Elite’, want de jongens en meisjes op de kostschool zijn terug: een überstrenge directeur en vier nieuwe studenten arriveren in Las Encinas, wat uiteraard zorgt voor heel wat nieuwe romantische ontwikkelingen, hardnekkige geruchten en héél wat mysterie.

‘Awake’ - vanaf 9 juni op Netflix

Volledig scherm Awake © Netflix

Wanneer een vreemd, wereldwijd voorval de mensheid hun vermogen om te slapen afneemt, moet een ex-soldaat vechten voor het lot van haar familie. Niet makkelijk, gezien de wereld al snel vervalt in chaos...

DISNEY+

‘Loki’ - vanaf 9 juni op Disney+

Volledig scherm Loki © Photo News

In de voetsporen van successen zoals ‘WandaVision’ en ‘Falcon & The Winter Soldier’ is het nu de beurt aan Marvel’s antiheld ‘Loki’. De God van het Onheil stapt uit de schaduw van zijn broer in deze gloednieuwe serie. Loki start waar ‘Avengers: Endgame’ is geëindigd. Tom Hiddleston keert terug als hoofdpersonage en wordt vervoegd door Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku en Richard E. Grant. Kate Herron regisseert en Michael Waldron is de hoofdschrijver.

‘Luca’ - vanaf 18 juni op Disney+

Volledig scherm Luca © Disney

Luca, de nieuwe film van Disney en Pixar, is een coming-of-age verhaal over een jongen die een onvergetelijke zomer beleeft in een prachtige badlpaats aan de Italiaanse Rivièra, vol gelato, pasta en eindeloze ritjes met de scooter. Luca deelt deze avonturen met zijn nieuwe beste vriend, maar hun plezier wordt overschaduwd door een goed bewaard geheim: Luca en Alberto zijn zeemonsters uit een andere wereld net onder het wateroppervlak...

‘Raya and the Last Dragon’ - vanaf 4 juni gratis op Disney+

Volledig scherm Raya and the Last Dragon © AP

Ooit heel lang geleden, in de fantasiewereld Kumandra, woonden mensen en draken vreedzaam naast elkaar. Maar toen duistere monsters, de Druun, het land bedreigden, offerden de draken zichzelf op om de mensheid te redden. Vandaag zijn we 500 jaar later en zijn dezelfde monsters teruggekeerd. Om de Druun voorgoed te kunnen stoppen moet een eenzame strijder de laatste draak opsporen. Vanaf 4 juni beschikbaar voor alle Disney+ abonnees.

‘The Gloaming’ - vanaf 11 juni op Disney+

Volledig scherm The Gloaming © Disney

Het lijk van een brutaal vermoorde vrouw verbergt aanwijzingen over recente en vroegere moorden. Politieke corruptie en duistere zakentransacties raken al snel verweven met sinistere misdaden en occulte praktijken. In het midden van dit web staan twee rechercheurs die een tragisch verleden delen. In een schrijnende zoektocht naar de waarheid wordt hun lot bepaald door de geesten van onopgeloste moorden die ergens tussen leven en dood ronddwalen — The Gloaming.

‘The Aftermath’ - vanaf 11 juni op Disney+

Volledig scherm The Aftermath © Disney

In het naoorlogse Duitsland van 1946 arriveert Rachael Morgan in de ruïnes van Hamburg om herenigd te worden met haar man Lewis, een Britse kolonel die de stad aan het heropbouwen is. Rachael ontdekt dat ze hun huis zullen delen met een Duitse weduwnaar en zijn rusteloze dochter. In deze geladen omgeving maken vijandschap en verdriet plaats voor passie en verraad.

Met Keira Knightley en Alexander Skarsgård.

STREAMZ

‘Glad IJs’ - vanaf 16 juni op Streamz

Volledig scherm Glad IJs © Streamz

De VTM-reeks ‘Glad IJs’ is een komische misdaadreeks in een regie van Raf Reyntjens (‘Déja-Vu’) & Koen Van Sande (‘16+’ en ‘De Vijfhoek’) en geschreven door o.a. Jacques Boon (‘Souvenir’) & Daniel Lambo (‘Duts’), waarin ijsroommagnaat Philip Druyts (aka Phil Frisco) ontvoerd wordt. Philip is een succesvol ondernemer, die blind is voor de problemen die zich binnenshuis afspelen. De makers wisten een topcast te strikken met o.a. Lucas Van den Eynde, Viv Van Dingenen, Koen De Bouw, Luk Wyns, Vincent Van Sande, Barbara Sarafian, Lize Feryn, Tiny Bertels, Laurence Roothooft, Peter Van den Eede, Jan Hammenecker, Nico Sturm, Ward Kerremans en Marthe Schneider. Later te zien op VTM.

‘Dawson’s Creek’ - vanaf 16 juni op Streamz

Volledig scherm Dawson's Creek © /

Een serieklassieker waar menig millennial nostalgisch naar terug mijmert. De tienerreeks die een ware hype was van 1998 tot 2003 neemt je mee naar het pittoreske kuststadje Capeside waar vier vrienden lief en leed met elkaar delen en een wervelwind aan puberperikelen doorstaan. Die vier vrienden worden vertolkt door James Van Der Beek (‘Room 104’), Michelle Williams (‘Suite Française’, ‘After The Wedding’), Joshua Jackson (‘Fringe’, ‘The Affair’) en Katie Holmes (‘Batman Begins’, ‘Brahms: The Boy II’).

‘Clarice’ - vanaf 30 juni op Streamz

Volledig scherm Clarice © Streamz

In 1991 werd de vastberaden FBI-agente Clarice Sterling op briljante wijze neergezet door Jodie Foster in de Oscarwinnaar ‘The Silence of the Lambs’. 30 jaar later is Sterling terug in de spin-off-reeks ‘Clarice’, waarin ze deze keer wordt gespeeld door Rebecca Breeds (‘Pretty Little Liars’, ‘Home & Away’). Clarice gaat een jaar na haar jacht op Buffalo Bill en haar aanvaring met Hannibal Lecter opnieuw aan de slag voor de FBI, waardoor ze terug wordt geconfronteerd met de gruwelijkste moordzaken. De psychologische thrillerreeks ‘Clarice’ werd geschreven door Alex Kurtzman (‘Star Trek’, ‘Transformers’) en Jenny Lumet (‘The Mummy’) en is gebaseerd op het boek ‘The Silence of the Lambs’ van Thomas Harris.

‘Let Them All Talk’ - vanaf 30 juni op Streamz

Volledig scherm Let Them All Talk © Streamz

Enkele jaren geleden kondigde regisseur Steven Soderbergh aan dat hij op pensioen ging. Sindsdien heeft hij al 3 films en 2 series gemaakt, waaronder ‘The Knick’. Zijn nieuwste wapenfeit: de HBO Max Original ‘Let Them All Talk’. Voor deze film ging hij op cruise met Meryl Streep, die in het komische drama een schrijfster speelt die tijdens de luxueuze boottocht op zoek gaat naar plezier en geluk, maar toch wordt geconfronteerd met haar hardnekkige verleden. Lucas Hedges (‘Honey Boy’, ‘Waves’) speelt Streeps neefje en Dianne Wiest (‘In Treatment’) haar beste vriendin.

