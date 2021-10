Vrachtwagenchauffeur vertelt openhartig over dodelijk verkeersongeval in ‘Alloo bij de Verkeerspolitie’

TV Diede is de topfavorie­te in ‘K2 Zoekt K3’, maar: “Onderschat de mening van Hanne en Marthe niet”

6:11 Ze kwam, ze zag, ze veroverde de eerste stoel. Wie Diede van den Heuvel (21) aan het werk zag in ‘K2 Zoekt K3’, kan niet anders dan concluderen dat ze geknipt is als collega van Hanne en Marthe. Met een monsterscore van maar liefst 418 punten lijkt het bootcamp van komende zaterdag voor de Nederlandse zangeres haast overbodig. “Toen ik aan mijn vrienden en familie vertelde dat ik me had ingeschreven, was niemand verbaasd.”