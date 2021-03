“Voorzichtig op de boan, hé”: taaltrainer gebruikt legendarische tv-quotes in cursus voor anderstaligen

Gebruikt u ze weleens in alledaagse gesprekken, de legendarische quotes uit ‘In de gloria’ of ‘F.C. De Kampioenen’? Heel wat uitspraken uit bekende televisiereeksen zijn intussen een eigen leven gaan leiden en net daarom gaat Sofie Begine ze gebruiken in een nieuwe cursus voor anderstaligen. Op haar online platform ‘Goesting in Taal’ probeert de taaltrainer hen al vijf jaar wegwijs te maken in de Vlaamse tussentaal, die u en ik elke dag gebruiken maar behoorlijk ver afstaat van het Standaardnederlands dat we op school leren. Een IJslandse die beter wil communiceren met haar schoonfamilie? Sofie leert het haar. Voor bedrijven geeft ze ook cursussen aan kleine groepjes die hun Nederlands willen opkrikken in functie van hun job, grotendeels Franstaligen, maar evengoed sprekers van het Spaans of Arabisch. Denk aan een manager in de bankenwereld die een Nederlandstalige speech moet geven. Of een fabrieksarbeider die niets liever wil dan met z’n Vlaamse collega’s praten.