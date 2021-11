Voormalige Songfestivalkandidaat waagt haar kans in nieuwe seizoen ‘First Dates’

TVHet ‘First Dates’-restaurant opent opnieuw de deuren op Eén. Vanaf dinsdag 23 november wagen vrijgezellen uit heel Vlaanderen weer hun kans in de zoektocht naar ware liefde. Tijdens een romantisch etentje met een zorgvuldig gekozen tafelgenoot leren de singles elkaar beter kennen en laten ze dieper in hun hart kijken. Eerder was al aangekondigd dat er naast de traditionele zoektocht ook ‘First Dates teens’, waarin dertien- tot achttienjarigen voor het eerst daten, komt.

Gastheer Patrick, barman Bram en serveersters Leena en Katelen zijn opnieuw van de partij in het derde seizoen van ‘First Dates’ en ontvangen de gasten met liefde, goede raad en een luisterend oor. Maar wie goed kijkt, spot ook direct een nieuw gezicht: Ferdy. Na zijn deelname als dater aan de editie van vorig jaar, vervoegt de half-Marokkaanse, half-Perzische, goedlachse Limburger dit jaar de crew van het ‘First Dates’-restaurant. Een parcours dat zijn voordelen heeft, want Ferdy weet als geen ander hoe de zenuwen door het lijf van de daters gieren en wat er door hun hoofd gaat. Aan zijn date met Giuseppe in seizoen twee heeft hij geen lief overgehouden, maar hij blijft geloven in ware liefde. “Wanneer ik een verliefd koppetje op straat zie lopen, kan ik alleen maar denken: ik wil dat ook”, lacht Ferdy.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Nieuwkomer Ferdy © VRT/Sarah Daems

Een van de opvallende kandidaten die haar opwachting maakt, is zangeres Laura van den Bruel (26), bekend onder haar artiestennaam Iris. Ze was amper zeventien toen ze in 2012 voor ons land naar het Eurovisiesongfestival trok met het nummer ‘Would You’. België wist zich toen niet te plaatsen voor de finale en eindigde voorlaatste in de halve finale. De overwinning ging dat jaar naar Loreen met het nummer ‘Euphoria’.

Nu zingt Laura en speelt ze in de poprockgroep Avalone. Ze heeft een date met Pieter (26), een half-Chileense man met een artistiek temperament én muzikaal talent. Hij drumt, speelt gitaar, piano, harmonica, altviool, trompet en schrijft ook eigen nummers. Hij zoekt een muze, “een boselfje”.

(Lees verder onder de video)

Teens-versie

De teens-versie wordt in goede banen geleid door Leena, Bram, Katelen en Ferdy. Leena neemt voor de gelegenheid als maître de fakkel over van Patrick. Leena was tot de komst van Ferdy de jongste telg in de First dates crew. Zij zit dicht op de leefwereld van de jonge daters en heeft in het echte leven ook een eigen zaak waar ze gastvrouw is. In totaal schreven 1.300 zestien- tot achtienjarigen zich in voor dit eerste seizoen van ‘First Dates teens’. Ze doen dat niet zozeer omdat ze hopen zo de ware liefde te vinden, maar eerder omwille van de date-ervaring zelf. Reallife daten blijkt voor jongeren immers niet gemakkelijk in een steeds digitaler wordende tijden. Deze reeks van zeven afleveringen werd ingeblikt ter ere van De Warmste Week.

Het derde seizoen van ‘First Dates’ in cijfers - Maar liefst 6.000 liefdeszoekers schreven zich in voor dit derde seizoen. 220 van hen kwamen daadwerkelijk eten in het restaurant, wat resulteerde in 110 verfilmde dates. - Witse is met zijn 18 lentes de jongste dater. De 79-jarige Julien mag zich trots de oudste dater van het gezelschap noemen. - 29% van de inschrijvers komt uit Antwerpen, 25,1% uit Oost-Vlaanderen en 17,6% uit West-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant en Limburg zijn ze duidelijk gelukkiger in de liefde, want daar kwamen, respectievelijk, slechts 12,8% en 11,5% van de inschrijvers vandaan. - Van de inschrijvers is 53% man, 46% vrouw en 1% X. Net geen 8% van de inschrijvers identificeert als LGBTQ+.

First dates is vanaf 23 november elke dinsdag om 21.40 uur te zien op Eén. First dates teens is vanaf 20 december te zien op antenne en op VRT NU.

LEES OOK: