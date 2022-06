Voormalig ‘Expeditie Robinson’-kandidate Lesley Dada is nu personal trainer: “Mijn hartafwijking heeft mijn hele leven overhoop gegooid”

TVZe was een van de meest onverschrokken kandidaten tijdens ‘Expeditie Robinson’, en ook in ‘Personal Trainers’ op Play4 is Lesley Dada (39) een opvallende verschijning. “Als het leven mij één ding geleerd heeft, is het wel dat ik mentaal ijzersterk ben”, zegt ze. In een openhartig interview vertelt de voormalige wereldkampioene thaiboksen over haar noodgedwongen afscheid van de sport en haar aanpak als personal trainer. “Ik was genomineerd voor sportvrouw van het jaar, maar niemand wist wat ik daar kwam doen.”