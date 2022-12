Voormalig ‘Blind getrouwd’-deelnemer Damiano Fiore gaat trouwen in Italië

“Een ontmoeting tussen twee zielsverwanten gebeurt niet per ongeluk”, schrijft Damiano in een liefdevol bericht op Instagram. Met daarbij de boodschap: “21 juli 2023, IT.” Dat houdt vermoedelijk in dat het koppel op die datum in Italië zal trouwen. Dat is meer dan twee jaar nadat Damiano zijn Nati in september 2021 voor het eerst voorstelde.