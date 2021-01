Voormalig ‘Big Brother’-kandidaat Kenny doorbreekt al jaren het taboe rond hiv: “Mijn moeder moest het via de pers vernemen”

Toen Kenny Van Hole vijftien jaar geleden in 2006, deelnam aan ‘Big Brother’, had hij maar één doel: het publiek en de andere deelnemers duidelijk maken dat je ook mét het hiv-virus een doodnormaal leven kan leiden. “Het draaide dat jaar om zero privacy, dus ik kon niets verbergen voor mijn medebewoners”, herinnert Kenny zich. “Uiteraard schrokken ze toen ik het opbiechtte, maar uiteindelijk reageerden ze positief. Mijn moeder moest het via de pers vernemen – alleen mijn oma was al lang op de hoogte – maar ze steunde me onmiddellijk door elke week op de ‘Big Brother’-weide te komen supporteren. Ook al heb ik ‘Big Brother’ niet gewonnen, ik voelde me een morele winnaar, want mijn missie was volbracht. Ik had mezelf trouwens niet ingeschreven, de makers hadden mij gecontacteerd: ze wilden een persoon met hiv in het huis. Maar het was uiteraard mijn keuze om ook effectief deel te nemen en ik heb net als de rest alle psychologische en medische testen moeten ondergaan. Ik heb het 73 dagen volgehouden!”