Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van ‘De mol’ nu al aan de gang: “We kennen zelfs de locatie al”

TV Nog meer drama in ‘Blind gekocht’. Mathias en Anouchka kwaad over huis: “Ik hoop dat ze het weer kunnen verkopen”

De spanning loopt verder op in ‘Blind gekocht’ tot de boel helemaal ontploft. Mathias en Anouchka zijn niet te spreken over het huis dat Kinga voor hen gekocht heeft. “Dit is compleet niet wat we wilden.” De experts moeten een drastische beslissing nemen.