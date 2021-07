Voorbereidingen nieuw seizoen ‘Big Brother’ in alle stilte gestart

Het was de Nederlandse website showbizznetwork.nl die de kat de bel aanbond. Zij ontdekten immers dat productiemaatschappij EndemolShine momenteel in alle stilte op zoek is naar een stagiair. Die m/v/x moet mee het volgende seizoen van de legendarische reeks in goede banen leiden. “Sinds het einde van het afgelopen seizoen zijn wij in gesprek met de zenders over een eventueel nieuw seizoen van ‘Big Brother’. Aangezien de voorbereidingen van dit soort grote tv-projecten veel tijd in beslag neemt, gaan wij altijd ruim van te voren op zoek naar collega’s. Mocht er een nieuw seizoen komen, kunnen wij direct starten met de productie”, aldus een woordvoerster van het bedrijf.