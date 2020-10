Voor Wit-Russische Margo draait ‘Bake Off Vlaanderen’ om veel meer dan baksels: “Ik heb voor het eerst vrienden gemaakt”

TV Deze bakkers nemen het tegen elkaar op in het nieuwe seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’

15 oktober Vanaf 28 oktober is het weer zover, dan gaat er een nieuw seizoen van ‘Bake Of Vlaanderen’ van start op VIER. De opnames vonden plaats in Oostende. Deze tien kandidaten nemen het binnenkort tegen elkaar op in de hoop de titel van ‘meesterbakker’ weg te kapen.