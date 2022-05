Voor het eerst weer op tv: Eddy Demarez maakt comeback tijdens ‘Het journaal’

“Welkom terug, Eddy, in deze studio”, klonk het tijdens ‘Het journaal’ om Demarez opnieuw te verwelkomen. Het was zijn eerste verschijning op het kleine scherm, nadat hij een hersteltraject volgde en zich verontschuldigde bij de basketbalspeelsters die hij beledigd had. Demarez liet zich in augustus 2021 — op een moment dat hij dacht niet meer in de ether te zijn — ongepast uit over de geaardheid en het fysieke voorkomen van enkele van de Belgische basketbalspeelsters, die net terugkeerden van de Olympische Spelen in Tokio. Hij werd toen onmiddellijk door de openbare omroep op non-actief gezet.