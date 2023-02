Voor het eerst in de ‘The Masked Singer’-geschiedenis helpt het publiek het speurdersteam

TV “Dat vat heel de reis samen”: Sam vereeuwigt ‘Expeditie Gooris in Amerika’ met bijzondere tattoo in Las Vegas

Tijdens hun roadtrip langs de Westkust van Amerika houdt de familie Gooris halt in Las Vegas. Vorig jaar liet Sam Gooris (49), tijdens hun gezinsvakantie in Europa, al een tatoeage van een kompas zetten in Venetië, als aandenken. Maar hij is vastbesloten deze traditie verder te zetten. “Een tattoo moet voor mij een betekenis hebben.” Zijn keuze valt al snel op zijn absolute hoogtepunt. “Een wilde beer zien was de grootste kick van heel de reis.”