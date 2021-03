Voor het eerst geeft een koppel uit ‘Blind Getrouwd’ toe dat ze tijdens hun huwelijksreis al tussen de lakens doken

TVAbsolute primeur voor ‘Blind Getrouwd’: voor het eerst sinds de start van het VTM-programma geeft een koppel toe dat ze tijdens hun huwelijksreis al tussen de lakens doken. Flamboyante flapuit Candice en Marijn maakten er na een stomend momentje in de jacuzzi geen geheim van dat hun fijne avond nog een nachtelijk vervolg kreeg. Daarentegen leek het huwelijksavontuur voor Sven nu al afgelopen: Veerle ziet hem eigenlijk niet zitten, en dus gooit hij de handdoek in de ring.

Het uur van de waarheid nadert voor de vier pas gehuwde koppels in ‘Blind Getrouwd’. Na hun huwelijk zijn ze meer dan in de watten gelegd tijdens hun huwelijksreis op Kreta. Chique resorts, knappe uitstapjes en tot de verbeelding sprekende belevenissen en romantische momenten. Vanaf volgende aflevering is het ‘back to reality’. Terug naar Vlaanderen en daar de draad opnemen voor het gewone, alledaagse leven. Maar dan wel als gehuwde koppels. En met het spook van de corona-pandemie. Voor lerares Candice (31) en projectmanager Marijn (36) ziet het er schitterend uit: die twee hebben een droom van een huwelijksreis beleefd. Met alles erop en eraan, zelfs een héél intiem nachtje.

Helemaal aan de andere kant staat het koppel Veerle (56) en Sven (50). Zij is management assistant, hij huwelijksfotograaf. Van romantiek is hier geen sprake. Van enige toenadering al evenmin. Geen oorlog evenwel, wel een berustend staakt-het-vuren.

En dan zijn er nog de voorzichtige koppeltjes. Accountmanager Nathalie (33) en commercieel afgevaardigde Dennis (34) en lerares Hanne (31) en ambtenaar Dave (33). We zagen bij beide koppels in deze aflevering toch toenadering, connectie, wederzijds begrip en ontdooiing. Nathalie gaf voor het eerst zelf een knuffel. Dennis ging dan weer door een diep dal, tot twee keer toe zelfs. Gebrek aan fysiek contact en miserie bij het duiken. Hoe zal Nathalie die ferme dips interpreteren? Hanne en Dave blijven dan weer een gemeenschappelijk pad zoeken. Wat hebben ze gemeen? Hoe kunnen ze naar elkaar toe groeien? Hoe kan Dave zich gemakkelijker openstellen voor en naar Hanne toe? En hoe kan Hanne dan weer door het pantser breken van Dave en zich ook fysiek wat meer laten gaan? Veel vragen waar we de volgende weken zeker antwoorden op gaan krijgen. Ook al omdat de experts dan weer hun deel van de job gaan opnemen.

Wij lichten de koppels afzonderlijk door

Hanne & Dave: “Er zouden meer grappige momenten moeten zijn”

Respect voor Hanne. Velen zouden al lang gillend weggelopen zijn als hun partner zich alsmaar zijn in stilzwijgen hult. En dat aangeeft als het moment waarop hij zich goed in zijn vel voelt. Dan krijg je ook soms onbehaaglijke tv-momenten. Stilte en televisie is een contradictio in terminis. Een evidentie die nog niet tot bij Dave is doorgedrongen. En het wordt al helemaal moeilijk voor Hanne als haar man duidelijk maakt dat het leven soms wel lastig is. In plaats van duidelijk te maken dat zijn leven met de komst van Hanne er plots een stuk vrolijker uitziet. Niet hoor. Onhandigheid wellicht, want via zijn gsm laat hij ‘I Wanna Be Your Lover’ van Prince horen. Goed gedaan en best romantisch, maar dan moet je ook andere troefkaarten op tafel durven smijten. Om zo voor wat meer ontspannende momenten te kunnen zorgen. “Er zouden meer grappige en losse momenten moet zijn. Dat zou ook fysiek wat gevolgen kunnen hebben”, maakt Hanne duidelijk. Waar wacht die Dave dan toch nog op?

Slaagkansen: 50% (was 55%)

Nathalie & Dennis: “Plots moest alles er op een humoristische manier uit”

Ze lijken nog steeds het koppel met steengoede garanties op succes. Match made in heaven dus. Maar er zat wel enige ruis op de lijn tijdens deze aflevering. Allemaal te wijten aan het nukkig kantje van Dennis. Een kantje dat we eerder nog niet hadden gezien. Kan moeilijk tegen zijn verlies en vindt het wat trage ritme van Nathalie ook niet erg leuk. Maar is verstandig genoeg om zichzelf dan tot de orde te roepen. “Dennis, ge zijt geen diva. Ge zijt een klein kind. Het ligt allemaal bij uzelf”, deed hij aan introspectie. Ook REM en ‘Shiny Happy People’ hielpen een handje. Als je met die schijf in de auto niet vrolijk wordt, dan zit het helemaal fout.

Maar toch, die ruis op de lijn bleef hangen. Het ideaalbeeld brokkelde een beetje af. De glans verdween deels. Wat een fijn moment had kunnen zijn, werd nu een winetasting met veel beeld maar weinig klank. En de reden om de slaagkansen van dit fijne koppel naar beneden bij te stellen. Ook al omdat Dennis zich tijdens het duiken opnieuw van zijn kleinste kant liet zien. Behoorlijk kort lontje. En dat was duidelijk helemaal nieuw voor Nathalie. “Ik was emotioneel aan het balen”, biechtte Dennis later op. Werk aan de winkel, zoveel is duidelijk.

Slaagkansen: 60% (was 70%)

Veerle & Sven: “De flipperkast is tilt geslagen”

Hoe moet je als kijker nu eigenlijk Sven ‘lezen’. Als een opdringerige, te hard toeterende vent? Of als een emotioneel doetje die zich helemaal smijt in een avontuur dat hij tot een goed einde wilde brengen? Eerlijk, we weten het niet. En dus wist wellicht ook Veerle niet waar aan te beginnen, en heeft ze de knop maar meteen omgedraaid.

Jammer, want als je Sven met zijn dochters bezig ziet, dan staat daar een onwaarschijnlijk fijne vader. We vrezen dat de huwelijksfotograaf het de eerste dag al meteen verknald heeft. De verwachtingen van beiden lagen duidelijk op andere niveaus. “Ik had gedacht dat je er keihard voor zou gaan”, maakte Sven duidelijk. Niet dus. Hij werd geconfronteerd met een ‘afwachtende kersverse echtgenote’. Een afknapper dus. Dat maakt Sven ook duidelijk aan zijn 21-jarige dochter Nienke. “Er is echt geen klik. Ik denk niet dat er potentieel is. Het is een keitoffe madam, maar ze smijt zich niet. Ik heb geprobeerd het te forceren.” En de vaststelling dat het niet werkte. En dus trekt Sven er de stekker uit. “Ik heb voor mezelf gezegd dat Veerle de eerste stap moet zetten. Ik ga niet zeggen dat het te laat is, maar ik ga niet de eerste stap zetten.”

Donkere wolken dus boven dit huwelijk. Enkel een klein mirakel tijdens het ‘gewone’ samenleven kan hier nog voor een ommekeer zorgen. Of zoals Sven mooi zegt: ‘Het is een flipperkast. De kast is al eens tilt geslagen, maar we hebben nog wel een paar ballen. Met wat chance zelfs een extra bal’.

Slaagkansen: 15% (was 25%)

Candice & Marijn: “Fysiek zijn we wel wat verder gegaan, ja”

Sean Dhondt kondigde het al aan dat Candice en Marijn ‘een zwoele nacht’ hadden beleefd. En Candice bevestigde het meteen ook zonder blikken of blozen: “Fysiek zijn we wat verder gegaan, ja. Omdat we wilden weten wat dat geeft. Het was ook op het juiste moment.” Waarop Marijn duidelijk maakte dat het zwoele nachtje “voor nog meer vertrouwen in elkaar” had gezorgd. Seks dus. Niet ‘on the beach’, maar met voorspel in de jacuzzi. En met het overige niet voor de kijkers. Verstandig natuurlijk. Maar het is duidelijk: het zit dus echt wel snor met dit heerlijke koppel.

Candice is de heerlijk spontane grote lach, Marijn de man die voelt dat hij de vrouw van zijn leven heeft toebedeeld gekregen. Richting eiland Santorini bloeide Candice helemaal open toen ze zichzelf als ‘celebrity Candice’ omschreef. Zalig. Maar ook realistisch. “Ja, ik heb zijn gezelschap graag. Na een week is een kus geven, elkaars hand vasthouden al vertrouwd en goed”, klonk het. Marijn bleef nog net iets voorzichtiger: “Ik kan verliefd worden op Candice. Alles wat nodig is is aanwezig.” Nu alleen nog de test met het dagelijkse leven doorstaan en we zijn een koppel rijker.

Slaagkansen: 100% (was 95%)