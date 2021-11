Voor het eerst dit seizoen eindigt finale nog eens spannend op een 1-0 eindscore: Dit was 'De Slimste Mens’

Quizmaster Erik Van Looy heeft een probleem. Een luxe-probleem. Het zijn niet langer BV’s die zijn quiz tot een onvergetelijk succes maken, het is zijn ‘Slimste Mens’ die nobele onbekende Belgen tot BV’s bombardeert. Kan bombarderen, als die quizzers wat van wanten weten. Wat dit seizoen niet altijd het geval is. Gelukkig was er eerst die opvallende Gloria Monserez, en nadien het onnavolgbare Hollandse duo Lubach-Merol, anders was het voor Van Looy pompen of verzuipen geweest. Het is sinds oktober voor het grote publiek dat de quiz trekt toch iets te veel een parade van komen en gaan van de ene na de andere ‘wie is me dat nu weer’. Of wat moeten we anders denken van Cesar Casier, Jaouad Alloul, Wiam en andere Acids. Gelukkig mogen we nog uitkijken naar de geappreciëerde komst van quiz-fanaat Jan Verheyen, Zevende Dag-anker Liesbeth Imbo en politicus Egbert Lachaert. Zeker weten dat ze ‘De Slimste Mens’ de acht resterende afleveringen richting finaleweken een extra boostje gaan geven.