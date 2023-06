Voor de Marvelfanaten: langverwachte serie 'Secret Invasion' vanaf nu op Disney+

TV Tegenslag voor Joyce in ‘Ik swipe je’: date komt uur te laat opdagen

In het nieuwe VTM-programma ‘Ik swipe je’ trekken singles samen met hun beste vriend of vriendin naar een zonnige bestemming. Daar hopen ze via datingapps enkele leuke dates te scoren. Maar voor Joyce, die met vriendin Rani op vakantie is in Barcelona, loopt dat niet meteen van een leien dakje. Ze heeft afgesproken met Jeffrey, maar die laat een uur op zich wachten. “De goesting is al over", klinkt het dan ook teleurgesteld bij Joyce. “Het gaat 'm niet worden, denk ik." Uiteindelijk komt Jeffrey toch opdagen, maar Joyce ontdekt meteen dat hij er niet meer uitziet als op z'n profielfoto. “Eerst laat hij mij een uur wachten, dan dat geblondeerd haar. Dat zijn eigenlijk de don’ts van het daten, he.”