Vonken spatten ervan af bij Jana en Christiaan uit 'Blind getrouwd': “We zijn geen preutse types”

TV Netflix lost eerste beelden ‘Bridgerton’-pre­quel: Queen Charlotte zoals je haar nog nooit zag

‘Bridgerton’-fans zullen in de spin-off serie ‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’ eindelijk wat meer te weten komen over, zoals de titel al verklapt, Queen Charlotte. Tijdens het Tudum-event onthulde Netflix de eerste beelden, waarin te zien is hoe de kennismaking tussen Charlotte en koning George III verliep. “Help me over deze muur te klimmen, zodat ik niet met hem moet trouwen", aldus de rebelse (toekomstige) koningin.

27 september