Vonken en vuur tussen Candice en Marijn, maar bij de andere koppels is het voorlopig eerder afstoten in ‘Blind Getrouwd’

TVVan een oplaaiende brand met veel vonken en vuur, tot een hoopje hout dat mooi is opgestapeld, dat alles heeft om een fijne kampvuurtje te worden. Maar waar de eerste vlam nog moet opflakkeren. Dat is de stand van zaken bij de vier koppels van ‘Blind Getrouwd’ die na hun instant huwelijk op het heerlijke Kreta genieten van hun huwelijksreis. En ons een open inkijk geven in wat ontluikende relaties zouden moeten of kunnen zijn.

Laten we vooral het vel van de beer niet te vlug verkopen. Het echte leven voor de vier pas gehuwde koppels begint pas als ze na hun huwelijksreis de draad van het gewone huwelijksleven in ons land weer zullen oppakken. Een leven dat bovendien extra intens zal zijn en bemoeilijkt zal worden door de corona-pandemie. Maar de eerste huwelijksdagen na de onvoorwaardelijke ‘ja’-woorden van de vier koppels, maakt toch al veel duidelijk. Er is wederzijdse aantrekking, romantiek, erotische spanning en veel waardering voor Candice en Marijn. Zij kijkt op naar haar intelligente en knappe man, hij is in de wolken met de sprankelende, eerlijke en spontane wederhelft.

In schrik contrast met hogergenoemd plezierig gestoei, staat het nu al pijnlijke verhaal van 50-plussers Veerle en Sven. We vrezen dat de 56-jarige management assistant Veerle haar zes jaar jongere partner en huwelijksfotograaf Sven heeft gewikt, gewogen en te licht heeft bevonden. Hij wilde zich bij de start als een leeuw op haar gooien, zij heeft dat netjes afgewimpeld en wat volgt is, euh, pijnlijk samen zijn. Zij ergert zich duidelijk aan zowat alles van Sven. Van zijn te directe aanpak, zijn te harde stem, zijn te Antwerps accent, zijn alles. En ook al spreekt ze het niet allemaal zo uit, haar lichaamstaal spreekt boekdelen.

Tussen beide uitersten twee fijne koppels die elkaar nog moeten vinden. Die hun eigen emoties en gevoelens op een rijtje moeten krijgen. Bij de ene nog meer dan bij de andere. Bij Hanne en Dave voelen de stille momenten ongemakkelijk. Zij wil wel toenadering, hij krijgt de knop om gewoon zichzelf te zijn voorlopig nog niet omgedraaid. Al supporteren we graag voor hem om toch het hart van Hanne te veroveren.

Ook bij Nathalie en Dennis gaat het moeizaam. Dennis is al overtuigd dat de wetenschap en de tv-makers hem het ideale cadeau hebben geschonken. Bij haar is dat briefje nog niet gevallen of aangekomen. En toch geven wij hen heel veel slaagkansen.

Wij lichten de koppels afzonderlijk ook nog door.

Hanne & Dave: “Laat ons nu goede vrienden zijn. Dan zien we wel...”

Zo flierefluitend en plezant de ontluikende relatie tussen Candice en Marijn lijkt te zijn, zo stroef verloopt de relatieopbouw tussen Hanne en Dave. Het slaapritueel tijdens de huwelijksreis maakte veel duidelijk. Dave probeerde met man en macht te zorgen voor enige romantiek met aangepaste muziek, zij wilde nog even lezen in haar e-reader. Help!

Het goede nieuws is dat Hanne hard gelooft in de trage, geleidelijke aanpak der huwelijksdingen. Niet lopen voor je kan stappen. Al zijn onze toe duifjes nog niet eens aan kruipen toe, zo lijkt het. Vooral omdat Dave niet echt overloopt van spontane romantiek, geen moment op zijn gemak lijkt. ‘De motor begint wel stilaan warm te lopen. Met vallen en opstaan’, stelt hij vast. ‘Hij doet echt wel moeite. Maar hij moet daar over nadenken. Dat vind ik erg’, vindt Hanne. En dus is het vooral veel gestuntel. Maar ook veel empathie. ‘Leg u geen druk op. Het is nog geen vonken en vuur, maar laat ons als goeie vrienden verder gaan. En dan zien we wel’, oppert Hanne. Goeie basis en goeie aanpak, denken we.

Slaagkansen: 55 procent (was 50 procent)

Nathalie & Dennis: “Nog lang niet toe aan fysiek contact”

Volledig scherm Nathalie & Dennis © VTM

Om een relatie te laten slagen moet je met twee zijn. En dat is voorlopig niet het geval bij Nathalie & Dennis. Zij blijft een gesloten boek, hij snakt naar een beetje fysieke affectie. Ze lopen samen een dag onder een loodzware zon door een prachtig stukje natuur en aan het einde van een indrukwekkende canyon wachtte weliswaar de zee, maar niet eens een high five, shake hands, laat staan het begin van een fijn aanvoelende knuffel. Ook tijdens de barre tocht werd er geen seconde hand in hand gelopen. ‘Ik ben nog lang niet toe aan fysiek contact’, klonk het lichtjes verontschuldigend bij Nathalie. Meer dan een uur of zes naar de eindeloze benen van zijn kersverse ‘madam’ kijken zat er voorlopig dus niet in voor Dennis.

En toch blijft Dennis voorlopig erg galant de vlinders in zijn buik koesteren en onder controle houden. ‘Blij dat je zo kan wakker worden, dat zo’n vrouw naast je ligt en ik nog altijd iets heb van het gevoel dat in in het gemeentehuis had’. Maar die gevoelens zullen vroeg of laat wel een antwoord moeten krijgen... Door veel te praten en te lachen, suggereert Nathalie, die al dik tevreden is dat het met haar bompa Rots allemaal goed is gekomen.

Wij laten haar én zijn slaagkansen nu wél een dik eind zakken. Al blijven we geloven in een goede afloop. Omdat dit nu eenmaal logisch lijkt dat beide gematcht zijn. En denken we met plezier aan vorige edities van ‘Blind Getrouwd’, waar trage starters vaak de meest stabiele relaties opleverden. Voorlopig is het wel lichtjes ergerlijk als bevoorrechte getuige om zien hoe moeizaam Nathalie het heeft om haar gevoelens open te zetten voor haar partner.

Slaagkansen 70 procent (was 90 procent)

Veerle & Sven: “Zijn Antwerps accentje: ver-schrik-ke-lijk”

Is het huwelijk tussen Veerle en Sven over nog voor het goed en wel begonnen is? Die kans is best reëel, halfweg de fijne huwelijksreis die de twee 50-plussers aan het consumeren zijn. De vooruitblik aan het einde van deze aflevering laat ook al niet het beste vermoeden. ‘Het gaat niet goed met mij. Helemaal niet’, laat Sven weten aan één van zijn dochters. En ook voordien leek het veel miserie tussen grote bast Sven en zijn kersverse bruid Veerle. Ergernissen over details zijn vaak fataal voor een relatie. En ergernissen zagen we genoeg. Van zijn sappige Antwerpse accentje -’ver-schrik-ke-lijk’-, langs de vaststelling van Veerle dat ze fungeert als zijn vriendin maar dat er geen connectie is tot de vaststelling van Sven dat hij als ‘opperwolf niet op de eerste plaats komt in de roedel’. Omdat Veerle tijdens een restaurantbezoek eten geeft aan een zwerfkatje. Eerlijk, dit zien we niet meteen weer goed komen.

Slaagkansen: 25 procent (was 50 procent)

Candice & Marijn: “Het is gewoon heel erg grappig”

Volledig scherm Candice en Marijn © VTM

Steek al je zorgen in je plunjezak en fluit, fluit, fluit. Ik durf haast met zekerheid zeggen dat Candice dat liedje als goede lerares tijdens de huwelijksreis nu en dan zingt. Of neuriet. Geen zorgen aan ons hoofd. Genieten van deze huwelijksreis lijkt haar motto. En daar doet echtgenoot Martijn duchtig aan mee. Flesje champagne hier, flesje cava daar, drankjes overal. Met zijn tweetjes stoeien in het gigantische bad. Een stomende bikini aandoen ook al is de relatie alles behalve platjes.

We zijn inmiddels ook overtuigd dat Candice meer inhoud heeft dan de makers voorlopig hebben laten zien. Haar lange babbels met Marijn zijn nog niet getoond. Beetje jammer, want nu komt de fijne lerares secundair onderwijs toch vooral over als speelse flapuit, de sportieve levensgenietster. Wat overigens best aangename trekjes zijn, voor alle duidelijkheid.

En tussen Candice en Marijn klikt het duidelijk. ‘Wij praten over alles. Zij flapt er vanalles uit. En ik vind daar wel mijn weg in terug. Ze is een topvrouw van binnen en van buiten. Je kan diepgaande gesprekken voeren, maar ook lachen. Het is gewoon heel erg grappig’, maakt Marijn duidelijk. De wereld is mooi en de zon schijnt. Veel meer moet dat nog niet zijn voor ons fijne duo. De echte wereld opent straks pas weer zijn deuren. En dan mag het echte huwelijksleven beginnen.

Slaagkansen: 95 procent (was 90 procent)

