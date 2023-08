Voltallige cast van ‘Jersey Shore' komt voor het eerst in 11 jaar weer samen

“Ik had tijd nodig om mezelf bij elkaar te rapen en mijn eigen leven uit te vogelen”, zegt de nu 36-jarige Giancola tegen het Amerikaanse blad. “Ik zat niet lekker in m’n vel. Ik kon toen niet weer meedoen aan het programma”, zegt ze over de eerste reünie die vijf jaar geleden werd gehouden. Giancola zou ruzie hebben gehad met de andere castleden, maar dat ontkent ze zelf.

‘Jersey Shore’ werd van 2009 tot en met 2012 uitgezonden op ‘MTV’. In de realityserie werden acht Amerikaanse twintigers gevolgd van wie het leven - naast uitgaan en drinken - in het teken stond van sporten, zonnen en de was doen. Naast Giancola bestond de cast uit Mike ‘The Situation’ Sorrentino, Jenni ‘JWoww’ Farley, Nicole ‘Snooki’ Polizzi, Paul ‘Pauly D’ DelVecchio, Angelina Pivarnick, Vinny Guadagnino en Ronnie Ortiz-Magro. Met laatstgenoemde had Giancola tijdens de serie een heftige knipperlichtrelatie.