Volop romantiek tijdens date van boer William en Amber: “De gevoelens beginnen te komen”

‘Security Checkers’ Arno en Gerben opgepakt tijdens concert Dua Lipa: “Het is heel snel geësca­leerd”

Morgen is er bij VTM GO opnieuw een aflevering te zien van ‘Security Checkers’, maar dit keer hebben Gerben Tuerlinckx en Arno The Kid minder geluk. De twee probeerden afgelopen weekend tijdens het optreden van Dua Lipa binnen te geraken in het Sportpaleis in Antwerpen. In tegenstelling tot eerdere stunts werden de twee opgepakt en meegenomen voor verhoor. “Het is heel snel geëscaleerd”, besluiten de twee na hun avontuur.

10 mei