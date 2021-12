Volop kerstsfeer en een gevaarlijke outsider met een baaldag: dit was ‘De slimste mens’

TVEen presentator die de filmpjesronde met een kerstmuts op het hoofd presenteert, juryleden in kersttruien en sneeuwvlokken in de ‘bumpers’ om de spelcategorieën aan te kondigen. Willen of niet, ‘De slimste mens’ is voor z’n laatste finaleweek compleet in kerstmodus. Met donderdag wellicht een bezoek van de kerstman als ultiem geschenk voor de mogelijke winnaar. Dat zou wel eens intensivist Geert Meyfroidt kunnen zijn, want die blijft erg goed scoren. Al weet je met dit tv-spelletje uiteraard nooit...

Vier op vier. Dat is het voorlopige tussenrapport van Meyfroidt. Vier directe hits, want vier rechtstreekse overwinningen. Geen gedoe met finales, wel rechttoe rechtaan winnen. De 49-jarige intensivist zit dit seizoen al aan acht deelnames (met vijf rechtstreekse overwinningen en twee gewonnen finales) en komt zo in de buurt van Merol, de beste speelster van dit seizoen met 9 deelnames. Zij stapt donderdag pas opnieuw in het spel. Een avond eerder is het de beurt aan Gloria Monserez. Morgen, dinsdag, is het aan Lisbeth Imbo om het mannenduo Lubach-Meyfroidt te halveren.

Dat duo had bij de start van de tweede finaleweek niet de minste moeite met ‘nieuwkomer’ en regisseur Anthony Nti. Terwijl hij zich in de reguliere afleveringen had laten opmerken als een te duchten finalespeler, kwam hij maandagavond eigenlijk nauwelijks of niet aan bod. Hij was wel grappig, geestig en gevat, maar bleek vooral quizmatig een paar maatjes te klein voor zijn concurrenten. Een gemakkelijke foto- en filmpjesronde hielden hem nog min of meer in het spel, maar in de finale tegen Arjen Lubach mocht de regisseur na twee vragen al de boeken sluiten. Nti wist maar vier antwoorden te bedenken op vijf vragen. Bovendien perste Lubach er bij de start van de finale meteen tien (!) goede antwoorden uit op vragen over de personages van ‘The Lion King’ en Sacha Baron Cohen. Nti hing toen al in de touwen. Gewogen en te licht bevonden. En dus eigenlijk niet de beste finalist.

Dankzij de kerstsaus die kwistig over de quiz was gegoten, heerste er een fijn eindejaarssfeertje. Dat werd nog opgepookt door de gesmaakte aanwezigheid van het duo Geubels - Van den Hoof. Adriaan was wel zo goed als onzichtbaar, wegens de naweeën van een boosterspuitje. Gelukkig konden we zondagavond al eens lekker lachen met zijn fratsen in ‘Code van Coppens’. Na het dus min of meer overbodige avondje met Anthony Nti begint nu de echte eindstrijd voor de opvolging van Catherine Van Eylen. Nog drie vrouwen en twee mannen maken kans. Donderdag valt de beslissing.

De leukste quotes

Anthony Nti (over de tegenstand): “Ik ben wel een beetje geïntimideerd. Vooral door Lubach. Die weet alles.”

Philippe Geubels (over kledij, tegen Van Looy): “Ik wil al de hele tijd lachen met de kleren van Anthony, maar ik zit hier zelf in foute kledij. We moesten van u.”

Geert Meyfroidt (over zijn aanwezigheid): “Normaal had ik hier wel niet gezeten want ik was van wacht. Ik had die dag nog niet geruild omdat ik dacht niet zo ver te geraken. Speciale vermelding voor mijn collega Renata die mijn avonddienst heeft overgenomen.”

Geubels (na een vraag over masturberen): “Ik ben blij dat ik geen hand meer mag geven op het werk.”

Van Looy (op zijn best tegen Geubels): “Ben je tevreden over je bloed-vaten? En over je haar-vaten?”

Lubach (of hij uitkijkt naar Kerstmis): “Ja, zeker nu er geen familie mag komen wegens corona.”

Hilarische momenten

Geubels is weer op dreef als hij verder gaat over het boek ‘Het zal schoon zijn als het af is’ van Adriaan Van den Hoof: “Ja, ik heb het gezien en ik dacht inderdaad dat het plezant zal zijn als het gedaan is.” Even later heeft hij het over de felheid van zijn orgasme. Alleen Geubels raakt daarmee weg op televisie.

Kantelmomenten

Meyfroidt laat er geen gras over groeien en slaat een eerste keer toe tijdens ‘Open deur’. Vooral met z’n ‘Puzzel’ pikt hij seconden in van de concurrenten en slaat een flinke kloof.

De intensivist scoort ook met een fijne fotoronde waarbij hij kerstliedjes moet zingen. En dat heel sterk doet. Anthony Nti krijgt een erg gemakkelijke fotoronde en kan zo bijbenen. De gerechten in de vorm van schilderijen zijn dan weer erg moeilijk en kosten Lubach veel tijd.

In de finale blokkeert de Nederlander op de nieuwste Bond-film. Het is niet Nti maar Meyfroidt die daar maximaal van profiteert. De regisseur scoort met het gemakkelijke fragment uit ‘House of Cards’, maar de 50 seconden die Lubach inpikt, zullen van kapitaal belang zijn.

Geert Meyfroidt speelt op zeker, geeft drie goede antwoorden over de bomaanslag in Boston en wint met meer dan 200 seconden voorsprong.

In de finale is Nti geen partij voor Lubach, die meteen 200 seconden van de tijd van Anthony afknabbelt met tien goede antwoorden op twee vragen. Nti heeft geen repliek en verliest kansloos.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Geert Meyfroidt: 467 seconden

2. Anthony Nti: 297 seconden

3. Arjen Lubach: 257 seconden

Spelen de finaleweken

1. Merol: 9 deelnames, 2 overwinningen

2. Gloria Monserez: 7 deelnames, 3 overwinningen

3. Lisbeth Imbo: 7 deelnames, 3 overwinningen

4. Arjen Lubach: 5 deelnames, 3 overwinningen

5. Geert Meyfroidt: 4 deelnames, 1 overwinning

Stapt opnieuw in

‘De Zevende Dag’-presentatrice Lisbeth Imbo

