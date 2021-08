Volksverhuizing bij ‘De Verhulstjes’: “Roeimachine en 30 bikini’s mee”

TV Ook deze drie Vlaamse B&B-uitbaters beleven hun droom in het buitenland en gaan op zoek naar de liefde

9:37 In de Vlaamse versie van de Nederlandse tv-hit ‘B&B Vol Liefde’ - de naam is nog een werktitel - gaan zes B&B-uitbaters, die als God in Frankrijk leven, op zoek naar het laatste, ontbrekende puzzelstuk om hun buitenlandse droom compleet te maken: de liefde. Om daar iets aan te doen, start VTM binnenkort met de opnames van dat nieuwe datingprogramma. Maak hieronder kennis met alle kandidaten.