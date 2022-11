Volgens Koen Wauters wint Evert van team Mathieu ‘The Voice’: “Wat een zot compliment!”

TVNiets dan lovende woorden voor de Kalmthoutse Evert Dircx (29) in ‘The Voice’. “Dit is de eerste keer dat ik denk: “Oh my god, we might have a winner!”, klonk het vanuit Koen Wauters (55). En ook de andere coaches zijn superfan. En da’s verrassend. Want Evert zet in ‘The Voice’ zijn eerste stappen in de muziekwereld. Hij deelt zijn ervaringen aan ‘TV Familie’.