Volgende week in ‘Lisa’: valt Gert voor de vrouw van zijn leven of voor een spion van de concurrentie?

Er stapt een nieuwe vrouw het leven Gert (Bert Verbeke) leven binnen, Babette. Hij is helemaal zot van haar. Maar wanneer Dorine (Hilde Heijnen) ze te zien krijgt, doet het bij haar een belletje rinkelen. Babette is de dochter van hun grootste concurrent. Dorine is er van overtuigd dat zij dus gewoon een ordinaire spion is. Heeft ze verkeerde bedoelingen met Gert of zou het wel eens een nieuwe liefde voor hem kunnen worden?