Volgende week in ‘Lisa’: neemt Dorine wraak na overspel van Mark en ontdekt Jonas wie er achter Stille Kracht zit?

TV Jill zet nachtelij­ke katten­kwaad-traditie van Thomas verder in ‘Big Brother’: “Dit brood is niet te eten”

4 maart Voor wie het zich afvroeg: ja, Jill mist haar beste maatje Thomas nog altijd enorm in het ‘Big Brother’-huis. Om zijn traditie in ere te houden neemt Jill het van hem over als ‘prankster’ van dienst.