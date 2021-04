Volgende week in ‘Lisa’: Miserie in de liefde voor Lisa en nog meer miserie voor de alweer liegende Katja

Patrick, de nonkel van Lisa (Tinne Oltmans), brengt de laatste tijd meer en meer tijd door in de Keetal en bij Suzanne (Hilde De Baerdemaeker). Nu blijkt dat hij dit niet zomaar doet. Hij eist een deel van de erfenis op van Erik, de vader van Lisa. Dat zou willen zeggen dat Suzanne de Keetal moet verkopen. Zou Patrick dit echt van haar kunnen verwachten? En kan hij dat zomaar doen, zonder dat het officieel is dat Erik effectief gestorven is?

Katja (Anouck Luyten) beloofde een straffe en grote primeur aan een journalist die langskwam bij Massa. Om te voorkomen dat hij een artikel zou schrijven over het gevecht van Dorine en Renée (Elke Van Mello), vertelde ze hem dat ze verloofd was met Jonas. Dat was dan ook de volgende dag te lezen in de boekskes. Maar wat zal Jonas hiervan denken?

Mikhel (Issam Dakka) hoort per toeval een gesprek tussen Lisa en Pilar (Naomi Janssens) waarin Lisa twijfelt over hoe oprecht de liefde is in hun relatie. Lisa wil Mikhel spreken maar is onbereikbaar. Zal Mikhel wel nog verder willen met haar nadat hij dit allemaal heeft gehoord?

‘Lisa’, elke weekdag op VTM om 18.20 u.

