Volgende week in ‘Lisa’: Jonas wil Lisa (eindelijk) kussen, maar Katja is alweer spelbreekster

Op het jaarlijkse personeelsfeest van Massa is het de traditie dat er iemand als De Brouwer verkleed komt. Dit jaar heeft het lot beslist dat die rol naar Katja gaat, maar no way dat zij zich in die kleren vertoont. Lisa besluit haar taak over te nemen. Wanneer ze arriveert op het feest probeert Jonas (Oscar Willems) haar te kussen, maar Katja kan er net op tijd tussenkomen. Ook Lisa’s vriendje Mikhel (Issam Dakka) komt dit te weten. Jonas verzekert iedereen ervan dat het om een vergissing ging, maar is dat wel zo?