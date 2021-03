Volgende week in ‘Lisa’: Jonas heeft Katja (eindelijk) door, maar is dat een goeie zaak voor Lisa?

Lars weet inmiddels dat Renee zwanger is, en hij is ook hun avontuurtje zeker niet vergeten. Hij beseft dat de kans bestaat dat het kind van hem kan zijn en wil hier zeker over zijn. Maar Renee probeert hem er van te overtuigen dat hij de vader niet is. Wanneer Lars bijna zijn mond voorbij praat bij Mark is het even ongemakkelijk...

Plots duikt de geheimzinnige Milan op in het leven van Elke. Milan is een kennis van vroeger. Elke wil er evenwel niets over kwijt. Logisch dus dat Lars het gevoel heeft dat ze iets verbergt. Wie is Milan en wat wilt hij van Elke?

Katja pitcht voor de zoveelste keer een straf idee van Lisa bij Jonas. Deze keer komt ze er evenwel niet mee weg. Jonas is te weten gekomen dat het idee niet van haar is. Hoe weet Jonas dat? En weet hij dan van wie de ideëen wél komen? Of zal Katja weer een smoesje kunnen verzinnen?

‘Lisa’, elke weekdag op VTM om 18.20 u.

LEES OOK: