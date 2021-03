Volgende week in ‘Lisa’: Gert chanteert Katja (en ook Lisa), zwijggeld voor Remco en wie maakte Renée zwanger?

TVOok volgende week krijgt de ‘Lisa’-kijker genoeg ingrediënten om van te smullen. Lisa (Tinne Oltmans) moet voor de zoveelste keer Katja (Anouck Luyten) redden en loopt zo opnieuw het gevaar haar eigen job te verliezen. Renée (Elke Van Mello) is zwanger, maar weet niet wie de vader is en Dorine (Hilde Heijnen) betaalt zwijggeld voor een zogezegd spannende nacht met Remco (Arno Moens).

Delen per e-mail

Al van bij de start van de telenovelle is Katja de nagel aan de doodskist van Lisa. Ook volgende week is dat het geval. Gert (Bert Verbeke) heeft immers door dat alle ideeën van Katja eigenlijk uit het brein van Lisa komen. Die kennis en informatie gebruikt hij nu om Katja te chanteren. Hij vraagt haar om de antwoorden voor de ‘Mist’-enquête te vervalsen. Als ze dat niet doet verliest ze haar job bij Massa. En erger, dan moet ook Lisa de baan ruimen. Maar wat als uitkomt dat Katja heeft geprutst aan de enquête? En zal Lisa haar helpen? Want ook haar job staat op het spel.

Renée ontdekt dan weer dat ze zwanger is en besluit dit te delen met haar goede vriend Mikhel (Issam Dakka). Maar door haar onenightstand met Lars (Thomas van Caeneghem) is ze helemaal niet zeker dat Mark (Lucas Van den Eynde) wel de vader is. Kan ze dit allemaal vertellen aan Mark? En hoe zou die hierop reageren?

Dorine heeft een hele avond doorgebracht in de Keetal waar ze heel wat wijntjes achterover geslagen heeft. Ze is te dronken waardoor Remco haar naar huis brengt. Wanneer Dorine de volgende ochtend wakker wordt heeft ze een grote black-out. Alles wijst er wel op dat ze de nacht met Remco heeft doorgebracht. Ze beslist hem zwijggeld te geven. Maar wat is er die avond gebeurd tussen beiden? En wat zal Remco doen met het zwijggeld?

‘Lisa’, elke weekdag op VTM om 18.20 uur.

Lees ook: