Vlammende ruzie in wagen eindigt met trek aan handrem: Nederlandse 'Blind getrouwd' loopt uit de hand

TVDe spanningen lopen hoog op in de Nederlandse versie van ‘Blind getrouwd’. Deelnemers Martijn (50) en Nicole (47) werden aan elkaar gekoppeld, maar nog geen twee weken later staat hun huwelijk al op springen. Ook tijdens hun huwelijksreis liep het zwaar mis: na een vlammende ruzie in de wagen trok Nicole letterlijk aan de handrem. Zender RTL reageert “geschrokken” op het incident.

Voor de kijkers van ‘Married at first sight’, zoals ‘Blind getrouwd’ in Nederland heet, is het ondertussen al lang een uitgemaakte zaak: het huwelijk tussen Martijn en Nicole zal niet standhouden. Tijdens de vorige aflevering hadden ze al ruzie en vielen er harde woorden. Martijn is zich ervan bewust dat hij en zijn vrouw “twee haantjes zijn” en wilde “zeggen dat het geen match is”. “Jij snapt mij niet, ik snap jou niet. Ik vind het vervelend dat ik je gekwetst heb. Kunnen we gewoon verder gaan?”, vroeg hij. Nicole reageerde dat ze zich inderdaad “gekwetst” voelde en vond dat ze “nu weggezet wordt als de bitch die hem terechtwijst, maar dat doe ik helemaal niet”.

Ondertussen is de situatie niet gebeterd, zo bleek tijdens een lunch in een Italiaans dorpje. “Het was wat gênant, want ik merkte dat het nog niet helemaal was uitgepraat. Maar ik heb wel mijn best gedaan me eroverheen te zetten”, vertrouwde Nicole de camera toe. Ook Martijn voelde zich niet op zijn gemak. “We voelden beiden zoiets van: ‘Hier gaat iets niet de goede kant op.’ Dan heb je het over koetjes en kalfjes, maar uiteindelijk zoom je ook wel weer even in op het gevoel. Althans, ik doe dat dan. En toen voelde ik dat we elkaar niet helemaal vonden.”

Het koppel besloot verder te rijden naar de kust. Maar daar kwamen ze uiteindelijk nooit aan: tijdens de autorit brak er opnieuw ruzie uit, waardoor Nicole midden op de weg uit de auto stapte. Ze was zo geschrokken van Martijn dat ze niet langer bij hem in de wagen wilde zijn en aan de handrem trok. “Uit het niets zei hij ineens dat het toch allang duidelijk is, dat ik niet zijn match ben. En of ik nog wel even een paar dagen gezellig kon doen. Ik was eigenlijk al aan het huilen, toen begon hij zo hard te schreeuwen dat ik riep dat hij moest stoppen. Daar deed hij heel moeilijk over, dat wilde hij niet, dus toen heb ik - op een veilig punt - aan de handrem getrokken.”

Geen oogcontact

Wanneer het koppel vervolgens gevraagd werd om een gezamenlijke reactie, keken de twee elkaar niet aan. “Ik heb géén idee wat hier is gebeurd. We hebben een fijn ochtendje gehad, we hebben geknuffeld in bed. Blijkbaar heb ik van alles verkeerd gedaan. Het doet mij pijn dat hij blijkbaar de stekker er al uit heeft getrokken. Ik ben hier letterlijk misselijk van”, vertelt Nicole emotioneel.

Toen Martijn verwees naar een moment waarop hij Nicoles zonnebrandcrème niet mocht gebruiken, ontplofte de bom opnieuw. “Op een gegeven moment wordt het een beetje kinderachtig, door allerlei voorbeeldjes te geven, zoals dat zij mij graag Amsterdam wil laten zien, terwijl ik haar Eindhoven wil laten zien”, aldus Martijn. Waarna Nicole er helemaal klaar mee was en opstapte. Ze wenste haar man nog “een fijne reis naar huis”.

In een reactie aan de Nederlandse media laat zender RTL weten dat ze “geschrokken” zijn van wat er is gebeurd. “Na het incident hebben we uiteraard uitgebreid over de situatie gesproken, zowel met Nicole als met Martijn. Ook hebben zij beiden excuses aan elkaar aangeboden.”

