Vlamingen Kamilla en Birgit werkten mee aan ‘House of the Dragon’: "Ik kreeg minimumloon, maar ik stond er toch maar mooi"

‘House Of The Dragon’ is de meest langverwachte reeks van het jaar en dat werd bij de lancering nog maar eens duidelijk. De server van HBO crashte deze week onder de massale streams, critici zijn laaiend enthousiast en ook bij op Streamz zorgde de lancering om vier ‘s morgens (tegelijk met de VS) voor ongebruikelijk veel nachtelijke activiteit. Droegen hun steentje bij aan dat succes: Vlamingen Birgit en Kamilla. Ze kennen elkaar niet, maar verwonderlijk is dat niet echt. Aan een gigantische producties als ‘House Of The Dragon’ werken dagelijks vele honderden crewleden mee. Bovendien was de bijdrage van de twee ook compleet verschillend.