Vlaming Tony ging meestrijden aan het front in Oekraïne: “Angst heeft mij recht gehouden”

TV "We doen er alles aan om te werken, én te overleven": ‘Fair Tra­de’-actrices Kseniya en Kateryna ontvluch­ten de oorlog in Oekraïne

Acteren in Vlaanderen, terwijl in thuisland Oekraïne een felbevochten oorlog woedt. Voor Kseniya Mishina en Kateryna Olos vormden de opnames van ‘Fair Trade 2’ op Streamz een serieuze uitdaging. “Het is niet fijn om voor de zoveelste keer te horen dat het dodental wéér is opgelopen”, klinkt het in een uitgebreid gesprek over de zware impact van de oorlog en de dankbaarheid die ze voor regisseur Marc Punt voelen. “Hij heeft alles op alles gezet om ons naar België te halen. Onze mannelijke collega’s hadden minder geluk.”