Vlaming Chris Umé grijpt naast de overwinning in America’s Got Talent’: “Terry gaf ons wel meteen zijn nummer”

Limburger Chris Umé die met zijn deepfaketechnieken Elvis Presley weer tot leven wekte tijdens de finale van ‘America’s Got Talent’, eindigde voorbije nacht op een vierde plaats. En daar is hij heel tevreden mee. “We gaan nu naar huis. Want daar hebben we een feestje georganiseerd waar we alle deelnemers en crew op hebben uitgenodigd”, vertelt hij enthousiast.

“Terry (red. Amerikaanse acteur Terry Crews) is ook onmiddellijk naar ons toegekomen en zei: ‘Nu mag ik jullie eindelijk mijn nummer geven’”, getuigt Umé. Hij vervolgde: “Ik denk zeker dat we in de komende dagen zeker nog met hem gaan afspreken, want hij is zeer geïnteresseerd in wat wij doen. Eigenlijk wilde hij al de hele tijd samenwerken. Maar dat ging niet omdat we nog in de show zaten.” Maar naast een samenwerking met Terry Crews is Umé met Metaphysic ook bezig met enkele andere projecten: “We zijn met A-list filmprojecten bezig. En dat is iets waar ik een jaar geleden enkel nog van kon dromen”, vertelt hij. “Een toekomst in Vegas spreekt voor zich. We kunnen daar zeker iets gaan doen en er liggen nog heel veel zaken op tafel waar we nog aan aan het werken zijn” zegt Umé.