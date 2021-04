‘Vlaanderen Vakantieland’ keert terug op 1 mei, en Maureen, Laura Govaerts en Soe Nsuki presenteren

TV De Mol 2021 is of een getrainde atleet of een duikster en blijft de troep genadeloos bestelen

19 april Vijf weken ver en de toekomstige winnaar of winnares van ‘De Mol’ moet het voorlopig stellen met een magere geldpot van welgeteld 14.600 euro. Net geen 50.000 euro werd al verkwanseld, verspild, verloren. Mede dankzij het zeer lepe spel van ‘De Mol’. Van die Mol weten we nu ook dat hij of zij een waterrat is ofwel erg fors getraind is. Niet iedereen houdt immers net geen drie minuten onder water zijn adem in. ‘De Mol’ wel! En dus wijzen we met plezier naar voetballer Lennart als grootste kanshebber. Tenzij Annelotte een -valse- waterrat is... Zij weigerde immers de waterproef te doen.