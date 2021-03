Vlaanderen sluit Dave uit ‘Blind Getrouwd’ in de armen, maar Hanne krijgt veel kritiek: “Andere vrouwen sturen me regelmatig verzoekjes”

TV Femke en Tobias uit ‘Huis Gemaakt’ ervaren hoe slopend verbouwen is: “Elke dag is pijnlijk”

24 maart Vroeger deden ze op hoog niveau aan gymnastiek en atletiek, nu staan Femke en Tobias, allebei 23, zich in het zweet te werken met een hamer en drilboor in het VTM-programma ‘Huis Gemaakt’. Hun droom: straks eindelijk gaan samenwonen. En daar hebben ze veel voor over: “We zijn heel competitief ingesteld. Dat komt soms niet zo sympathiek over op het scherm.”