Vlaamse regering kondigt nieuw cultuurkanaal Podium 19 aan

Anno 2020. Lea Witvrouwen (70): “Al meer dan 15 jaar als leeuwin vechten voor autisti­sche zonen”

18 december Elke dag gaat ‘Het Laatste Nieuws’ op zoek naar hoe het leven van een Belg die ooit in de schijnwerpers stond er anno 2020 uitziet. Vandaag actrice, onder andere in 'Benidorm Bastards' I en II. Lea Witvrouwen is single en mantelzorger voor haar twee autistische zonen.