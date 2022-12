Vlaamse reeksen boven: dit zijn de populairste titels van het jaar op Streamz

TVInternationaal, maar toch vooral veel Vlaams. In de top tien van best bekeken titels op Streamz , staan er liefst zeven Vlaamse. De top drie, met ‘Nonkels’, ‘Billie vs Benjamin’ en ‘2dezit’, is zelfs helemaal van eigen bodem. Ook opvallend: ‘Geldwolven’, waarvan de seizoensfinale pas deze week werd uitgezonden, staat meteen hoog.

1. Nonkels

De best bekeken reeks op Streamz dit jaar is ‘Nonkels’. Of het nu de one liners van tante Carine (Isabelle Van Hecke) zijn, de zachtaardigheid van nonkel Luc (Jelle De Beule) of de charmes van tante Delphine (Emilie De Roo), het is duidelijk dat ‘Nonkels’, de reeks sloeg aan. Een tweede seizoen is op komst.

De serie speelt zich diep in de West-Vlaamse polders af. Daar wonen de drie broers Persyn sinds jaar en dag op hetzelfde perceel. In het voormalig ouderlijk huis hokt eenzaat Pol (Wim Willaert), in de fermette daarnaast wonen pantoffelheld Luc en zijn pinnige vrouw Carine. Hun twee woonsten staan in de schaduw van de moderne villa van nouveau riche en ondernemer Willy (Rik Verheye) en diens jongere vrouw Delphine (Emilie De Roo). Hun relatieve rust wordt grondig verstoord wanneer de Kameroense vluchteling Innocent Dipanda (Blaise Afonso) onaangekondigd bij Luc voor de deur staat, en hem vraagt om onderdak.

2. Billie vs Benjamin

De eerste Vlaamse reeks die dit jaar gelanceerd werd, op 17 januari, schopt het tot een tweede plaats in de top 10 van Streamz. ‘Billie vs Benjamin’ is een comedy drama over een links meisje en een rechtse jongen die verliefd worden op elkaar. De reeks wist vele harten te veroveren op Streamz en viel al in de prijzen op het International TV Series Festival in Berlijn waar het tot Beste Serie verkozen werd en op het World Media Festival in Hamburg werd ‘Billie vs Benjamin’ verkozen tot Beste Mini-Serie. Op dit moment wordt er aan een tweede seizoen gewerkt.

3. 2DEZIT

‘2DEZIT’ volgt studenten Lotte (Ninalotte Roose) en Lucas (Nathan Bouts) die net verhuisd zijn naar een chaotisch studentenkot. Lotte snakt gretig naar het turbulente studentenleven, maar beseft, aan het begin van dit parcours naar volwassenheid, amper hoe hard haar wereld door elkaar zal geschud worden. De serie is een rauwe, directe weergave van de realiteit. Tegelijk is het ook een meeslepend verhaal dat inkijk geeft in het studentenleven anno 2022 en daarbij geen enkel taboe uit de weg gaat.

Na minder dan een week werd ‘2DEZIT’ al één van de best bekeken reeksen op Streamz en dit heeft de reeks een plaats op het podium opgeleverd in de top 10 van 2022. De Vlaamse streamingdienst kondigde al snel aan dat er een tweede seizoen zal aankomen.

4. House of the Dragon

De ‘Game of Thrones’ prequel is de best bekeken internationale reeks op het Vlaamse streamingplatform en eindigt in de top 10 op plaats vier. De serie vertelt het verhaal van House Targaryen en draait om de ‘Dans van de Draken’, een brute burgeroorlog die Westeros dreigt te verscheuren. ‘House of the Dragon’ is gebaseerd op ‘Fire & Blood’ van George R.R. Martin, en speelt zich 200 jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit het Emmy-winnende ‘Game of Thrones’.

De reeks kon internationaal op heel wat lof rekenen, terwijl de makers aan torenhoge verwachtingen moesten voldoen. ‘House of the Dragon’ past perfect binnen het ‘Game of Thrones’-universom en kon toch verrassen. Een tweede seizoen werd alvast besteld, al zal het nog even wachten zijn tot we kunnen verder kijken naar de epische saga van House Targaryen. De opnames moeten nog van start gaan en bij het eerste seizoen duurden die maar liefst 10 maanden.

5. Euphoria S2

Euphoria is een donkere, eerlijke dramaserie over het (nacht)leven van een groep Amerikaanse scholieren, gezien door de ogen van Rue (Zendaya). We leerden Rue in 2019 kennen net nadat ze uit een afkickcentrum kwam en langzamerhand leerden we ook haar medescholieren beter kennen. Allemaal worstelen ze met hun identiteit, gender en demonen.

Het eerste seizoen sloeg in als een bom en ook het tweede seizoen van de rauwe reeks werd veelvuldig bekeken. De cast van de reeks was bij het eerste seizoen nog zo goed als onbekend, maar heeft ondertussen absolute sterrenstatus bereikt. Ook maker Sam Levinson heeft zijn stempel gedrukt op Hollywood met zijn unieke stijl.

6. Geldwolven

De seizoensfinale van ‘Geldwolven’ is sinds deze week te zien op Streamz, maar al meteen konden ‘foefelaars’ Frank (Tom Van Dyck), Chris (Joren Seldeslachts) en Miguel (Yannick Jozefzoon) een mooi plekje in de top 10 veroveren.

‘Eerlijk duurt te lang’ is de leuze die de drie mannen met elkaar verbind. In ‘Geldwolven’ volgen we Frank De Jong, een timide en loyale fraude expert bij LDV verzekeringen. Wanneer hij op een dag in de steek gelaten wordt door zijn vrouw, beslist hij zijn leven drastisch om te gooien. Hij gaat in zee mee zijn absolute tegenpool Chris De Wolf. ​Voor het eerste in zijn leven overtreedt Frank de regels en ontpopt zich tot een “mastermind” die iedereen te slim af is. Maar al snel worden ze eraan herinnerd dat men zich niet tegen alles in het leven kan verzekeren…

7. Het Proces Dat Niemand Wou

‘Het Proces Dat Niemand Wou’ won net nog de Ha! van Humo en ook de Streamz kijker was het eens dat deze documentaire een must see was in 2022. En ook in de eindejaarslijstjes van de Vlaamse Media kwam de docu-reeks meer dan eens in de top 3 terecht.

‘Het Proces Dat Niemand Wou’ legt in drie afleveringen de maatschappelijke pijnpunten bloot van de gemediatiseerde zaak rond televisiemaker Bart De Pauw. Meer dan een jaar voor het proces werden alle betrokken partijen gecontacteerd door programmamaker Tess Uytterhoeven. Acht vrouwen spreken eenmalig voor de camera over hun beleving.

​8. Mocro Maffia S4

Al vier seizoenen lang volgen we het reilen en zeilen van de Amsterdams onderwereld in deze grimmige misdaadserie. Drie beste vrienden Romano (Mandela Wee Wee), Potlood (Nasrdin Dchar) en De Paus (Achmed Akkabi) maakten in het eerste seizoen de overstap van kleine criminaliteit naar het grotere werk en al snel hebben ze de hele cocaïne-handel in Amsterdam in handen. Door jaloezie en ruzie valt de vriendengroep echter uit elkaar en komen ze recht tegenover elkaar te staan. Er ontstaan twee kampen en op Game-of-Thrones-achtige wijze is niemand veilig in de strijd om de troon.

De strijd zal nog even blijven duren, want een vijfde seizoen van ‘Mocro Maffia’ werd reeds bevestigd door Videoland en zal ook weer bij Streamz te zien zijn.

9. Love Island S3

Het realityprogramma ‘Love Island’ zette dit jaar zijn deuren terug open voor Vlaamse deelnemers en was voor het eerst te zien op Streamz. Tien Vlaamse en Nederlandse singles trokken deze zomer naar een luxueuze villa op een idyllisch eiland met maar één doel: de ware liefde vinden tijdens hun “summer of love”.

De kandidaten vormden er mooie vriendschappen en er zijn heel wat tortelduifjes die elkaar nog steeds blijven zien ook nu hun avontuur in Gran Canaria al lang achter hen ligt.

10. Chasing Beauty

‘Chasing beauty: Perfectie te Koop?’ sluit de top 10. De documentaire reeks van de makers van ‘OnlyFans: de Naakte Vlaamse Waarheid’, werpt een diepere blik op het huidige schoonheidsideaal dat dezer dagen vaak wordt bepaald door social media. De documentaire neemt de kijker mee in de steeds meer groeiende wereld van plastische chirurgie. In de docu worden 9 jonge vrouwen en mannen gevolgd waaronder DJ en zangeres Anouk Matton, reality ster Yasmine Pieraerds en porno actrice Jada Sparks.

Bovenstaande titels zijn allemaal te bekijken op Streamz.

LEES OOK: