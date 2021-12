Vlaamse Parisiennes over leven als een 'Emily in Paris': “Het draait hier écht allemaal om mode, geld en seks”

ShowbizzEen wereld waarin stiletto’s en kasseien samengaan als kaas en wijn, flirtende egotrippers achteloos een baguette onder de arm hebben, brutale obers winnen van venijnige klanten, bedriegen geen issue is, oudere vrouwen de beste minnaressen zijn, en je uit de boot valt zonder dure designerkleding. Het tweede seizoen van ‘Emily in Paris’ is net gereleased, of het staat al op nummer één in de Vlaamse Netflix top 10. De Amerikaanse serie bulkt van de clichés over Parisiens, maar die zijn niet zo onterecht, vertellen Vlaamse ‘Emily’s in Paris’.