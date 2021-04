Vlaamse nachtegalen Natalia en Helmut Lotti nemen het tegen elkaar op in 'De Container Cup’

Hoewel hij wereldwijd liefst dertien miljoen platen heeft verkocht, is Helmut Lotti nog bloednerveus als hij de arena binnenstapt. Maar daar heeft hij wat op gevonden: tijdens zowat elk onderdeel barst hij in een zingen uit. 'Run Through the Hills' op de loopband, 'I'm the King of the Jungle' al klauterend aan de monkeybars, de 'Marie-Louise' tijdens het roeien, 'Hit Me With Your Rhythm Stick' tijdens het golfen en 'Push It (Real Good)' op de benchpress. Of Natalia denkt Helmut te kunnen kloppen? "Ik wil hem niet onderschatten, want ik denk wel dat hij zich verzorgt", zegt de zangeres. "En ik wil nooit het vel van de beer verkopen voor die geschoten is."