Vlaams-Nederlandse fictiereeks ‘Red Light' valt twee keer in de prijzen in Cannes

In ‘Red Light’ spelen Carice van Houten (‘Game of Thrones’), Halina Reijn (‘Instinct’) en Maaike Neuville (‘De twaalf’, ‘De Dag’) drie vrouwen met heel verschillende achtergronden wiens levens vervlochten geraken. Sylvia, een sekswerker, werkt in een bordeel met haar vriend/pooier, Esther is een bekende sopraan uit een welgesteld milieu en Evi is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam.

De Vlaams-Nederlandse coproductie viel begin oktober al in de prijzen op het Nederlands Filmfestival in Utrecht waar ze werd uitgeroepen tot ‘Beste TV Reeks’ en Halina Reijn de ‘Prijs voor Beste Actrice in een TV-Reeks’ in ontvangst nam. Op het festival CanneSeries kreeg de productie zonet de Special Performance Award voor het acteerwerk van hoofdrolspelers Carice van Houten, Halina Reijn, Maaike Neuville en Geert Van Rampelberg, en de Prijs van de Studentenjury. “Deze reeks is gemaakt met een fantastisch team waarbij iedereen het beste uit zichzelf kon halen”, verklaarden regisseurs Wouter Bovijn en Anke Blondé in een eerste reactie. “Als regisseurs hadden we een enorme vrijheid om van Red Light te maken wat het nu is. En laat nu net vrijheid één van de belangrijkste aspecten zijn waar deze reeks om draait. Personages die zichzelf bevrijden, iets waar ieder van ons, vrouwen en mannen, zich mee zullen identificeren.”

‘Red Light’ gaat binnenkort in première op Streamz en is later op VTM te zien.

Bekijk de trailer: