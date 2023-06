VINGER AAN DE SOAP. Yanni Bourguignon stelt huwelijk uit en Jacky Lafon onherkenbaar in nieuwe musical

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in de soapcheck van ‘Dag Allemaal’.

‘Familie’: Horror

De seizoensfinale van ‘Familie’ zat vol suspense, aangezien er verschillende personages levend begraven werden. Achter de schermen bleek die horror wel mee te vallen en ging het er vooral vrolijk aan toe. Dat blijkt uit deze setbeelden, waarop vooral lachende gezichten te zien zijn.

Volledig scherm Nog even het haar van Cyra Gwynth (Yoko) goedleggen. © Hans Luyten

Volledig scherm Sandrine André (Véronique) en haar tv-zoon Yanni Bourguignon (Cédric) onder het zand na de graafwerken. © Hans Luyten

Volledig scherm Ilse Uitterlinden (slechterik Elena) met haar stand-in. © Hans Luyten

Nochtans zaten er ook enkele opnamen van sleutelscènes bij, die ook voor de acteurs heftig waren. Yanni Bourguignon (Cédric) verloor tijdens de opnamen een tiental seconden het bewustzijn en Kürt Rogiers (Lars) was door het koude water zodanig onderkoeld geraakt, dat hij zich de volgende dag ziek meldde voor de aansluitende opnamen. Op de beelden is trouwens ook te zien dat er voor de rol van Ilse Uitterlinden (Elena) een mannelijke stand-in werd gebruikt, die meer dan een kop groter was dan de actrice. Heeft u dat gemerkt?

Volledig scherm Kürt Rogiers (Lars) en Yanni Bourguignon (Cédric). © VTM

‘Thuis’: Grote wereld

Volledig scherm Maité (Sara Gracia Santacreu). © VRT

In ‘Thuis’ heeft nog nooit iemand met een verstandelijke beperking een vaste rol gespeeld en dat vindt actrice Sara Gracia Santacreu (Maité) jammer. Haar zus heeft het syndroom van Down. “Onlangs was er wel een gastoptreden van Bob Peeters uit ‘Down The Road’ in ‘Thuis’, maar het mag wel wat meer zijn”, vindt ze. “Bij dezen solliciteer ik in naam van mijn zus, want Femke vraagt me elke dag wanneer zij ook in ‘Thuis’ mag acteren. (lacht) Binnenkort neem ik haar sowieso mee naar de set om haar te tonen dat ze net als ik tot de grote wereld behoort. De gordijntjes even opentrekken.”

‘Familie’: Jacky op de camping

Volledig scherm Jacky Lafon in 'Zo mooi zo blond'. © RV

Jacky Lafon (Rita uit ‘Familie’) gaat meespelen in ‘Zo mooi zo blond’. In deze komische musical vol Vlaamse hits zal Jacky door een pruik zo goed als onherkenbaar zijn. Ze kruipt in de huid van Jeanine, die op Camping Bonanza vervelende nieuwe buren (Geena Lisa Peeters en Ivan Pecnik) krijgt en ziet hoe de kinderen (Yanni Bourguignon, Lisa Gerlo, Brent Pannier en Laure Ven) de liefde en elkaar ontdekken. Te zien van 6 tot en met 29 oktober in Theater Elckerlyc.

‘Lisa’: Afkoelen

Volledig scherm Hilde De Baerdemaeker. © RV

‘Afkoelen in het bos, in mijn ondergoed.’ Dat schrijft ‘Lisa’-actrice Hilde De Baerdemaeker (Suzanne) bij deze vrolijke foto. Tijdens de voorbije hittegolf ging ze zo joggen in de natuur. Van haar volgers krijgt ze heel wat complimenten over haar mooie figuur. Enkelen reageerden met: ‘Ik kom af!’

‘Thuis’: Postbode

Volledig scherm Marieke Dilles. © Kristof Ghyselinck

Marieke Dilles - in ‘Thuis’ is ze Vicky, de mama van Febe en Ilias - heeft zelf één zoon: Rocco (5). Die volgt haar avonturen op tv niet echt op de voet. “Rocco kijkt liever naar tekenfilm”, zegt ze. “Hij is wel al eens naar een toneelstuk komen kijken en samen met mij speelde hij in ‘Lost Luggage’, over de aanslagen in Zaventem. Hij ging daar helemaal in op en vond het niet raar dat ik een andere man moest kussen. Rocco wil later postbode worden. Iemand die brieven in een brievenbus komt steken, vindt hij fascinerend.” (lacht)

‘Familie’: Vette party

Volledig scherm Amine Boujouh (Brahim) en Maarten Cop (Jelle). © VTM

‘Familie’ blijft tijdens de zomer op post met de webreeks ‘Brahim & Jelle: Onbreekbare Vriendschap?’ op VTM GO. Daarin wordt de hechte band tussen Brahim (Amine Boujouh) en Jelle (Maarten Cop) op de proef gesteld, wanneer de twee op een luxueuze villa moeten letten. Alle remmen gaan los tijdens een vette party, met alle gevolgen van dien. In de reeks duiken ook nog op: danser Jan Kooijman, ‘De Buurtpolitie’-actrice Lisa Gerlo en ‘Lisa’-gezicht Anouck Luyten. Elke vrijdagochtend verschijnt er op VTM GO een nieuwe aflevering.

Kort nieuws

Margot Hallemans (Hanne in ‘Familie’) heeft toegezegd voor ‘Secret Santa’, de nieuwe kerstkomedie van de Sven De Ridder Company. Naast haar spelen ook Sven zelf, Luc Verhoeven, Joyce Beullens en Brik Van Dyck mee. Te zien van 7 december tot en met 7 januari in Theater Elckerlyc.

Volledig scherm Margot Hallemans in 'Secret Santa'. © RV

Het 28ste seizoen van ‘Thuis’ eindigt deze week met mooie cijfers: er waren 220 afleveringen, goed voor 92 uren 8 minuten en 4 seconden televisie verdeeld over 3.942 scènes. De meeste scènes speelden zich dit jaar af in Bar Madam: 407. Er waren 78 acteurs en actrices nodig. En 1 hond. Er vloeide ook 5 liter nepbloed.

Volledig scherm Erik Goossens (Alexander). © vrt

Het huwelijk van ‘Familie’-acteur Yanni Bourguignon (Cédric) gaat deze zomer niet door. ‘Dat was wel het plan, tot onze dochter Lyo geboren werd in december’, zegt hij. ‘En mijn broer gaat deze zomer ook al trouwen. Ik mag zijn getuige zijn. Daarom stellen Kelly en ik alles uit tot de zomer van 2024. We gaan trouwen op een wijndomein waar we een minifestival houden met foodtrucks, mobiele barretjes en een grote houten dansvloer. Geen kerkelijke dienst, maar een kleine ceremonie zodat iedereen gezien heeft dat we getrouwd zijn. En daarna één groot feest.’

Volledig scherm Premiere - Red Star Line Yanni Bourguignon met partner Kelly. © Kristof Ghyselinck

