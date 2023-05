VINGER AAN DE SOAP. Therapie in ‘Familie’ en meer dan ooit afscheid nemen in ‘Thuis’

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in de soapcheck van ‘Dag Allemaal’.

‘Familie’

Therapie

Volledig scherm Ninalotte Roose © VTM

Aurélie is definitief weg uit ‘Familie’ en actrice Ninalotte Roose (20) blikt tevreden terug. “Ik las veel kritiek, maar daar kan ik me goed van distantiëren”, zegt ze. “De meeste reacties waren trouwens verkapte complimenten, zoals: ‘Ik kan je personage niet uitstaan, maar je acteert wel goed.’ Het is zo leuk om al je schaduwkanten in zo’n rol te kunnen steken en er is ook niets heerlijker dan een goede ruzie te mogen spelen. Ook in ‘2DEZIT’ moest ik een paar keer dronken roepen tegen mijn tegenspeler en ik ging daar toen zo in op dat het bijna als therapie aanvoelde.”

‘Thuis’

Nog nooit vertoond

Volledig scherm Hoofdinspecteur Patje (Gunter Reniers) overleeft de bomaanslag niet. © © VRT

Wat is er toch aan de hand bij ‘Thuis’? In minder dan een maand zijn vijf personages verdwenen. Hoofdinspecteur Patje (Gunter Reniers) was als eerste aan de beurt: hij kwam om het leven bij een bomaanslag. Twee afleveringen later stierven Harry (Stan Van Samang) en Chris (Danny Timmermans): de ene diende de andere een gifspuit toe, waarop de andere de ene in koelen bloede neerschoot. De lijken waren nog niet koud of u moest alweer afscheid nemen van een vertrouwd tv-gezicht: Veerle (Karin Tanghe). Sam (An Vanderstighelen) kon haar dementerende mama door haar toenemende verwardheid niet meer alleen verzorgen en liet haar daarom opnemen in een woon-zorgcentrum. En ten slotte is ook Nora (Amara Reta) vertrokken. Dit was weliswaar een aangekondigde exit, want de hematoloog solliciteerde maanden geleden al naar een job in een Zwitsers ziekenhuis. Daardoor hebben de makers de begingeneriek op korte tijd nog eens moeten aanpassen. We hebben vijf keer afscheid moeten nemen op minder dan een maand tijd, dat is nooit -eerder vertoond in ‘Thuis’...

Volledig scherm Harry (Stan Van Samang) beseft dat payback time is aangebroken. © © VRT

‘Thuis’

Zieke geest

Volledig scherm Marieke Dilles als Lies in 'Flikken Maastricht'. © Instagram

‘Thuis’-actrice Marieke Dilles (Vicky) werd gevraagd om in ‘#Flikkendepodcast’ herinneringen op te halen aan mooie tijden en haar rol in ‘Flikken Maastricht’. “Het interview werd een tripje naar de krochten van een zieke geest”, zegt ze. “Want ik mocht vertellen over de gruwelijkheden van mijn personage Lies Dewulf, die inspecteurs Wolfs en Van Dongen drie seizoenen lang op de hielen zat.” Uit die tijd haalde ze nog een bloederige setfoto vanonder het stof, die ze deelde met haar volgers.

‘Familie’

Drukke tijden

Volledig scherm Peter Bulckaen (Mathias) © VTM

Peter Bulckaen heeft er zelf voor gekozen, maar beleeft een stampvol jaar. De ‘Familie’-acteur (Mathias) rondt nog een tournee af van zo’n 90 voorstellingen van ‘Frank wordt Francine’, en kondigt verrassend al een nieuwe stuk aan van Het Prethuis. In ‘Ernst en vermaak’ zal hij op de scène staan met zijn ex-collega Jits Van Belle (Robyn), Bianca Vanhaverbeke (bekend van ‘Familie en ‘Thuis’), ‘Thuis’-acteur Brecht Callewaert en auteur Jeroen Maes. De tournee van 55 voorstellingen gaat op 16 september van start. En zo zal Peter dit jaar dus amper thuis zijn ’s avonds.

‘Thuis’

Opruimen

Volledig scherm Yemi Oduwale (Dries) hielp mee opruimen. © instagram

‘Thuis’-acteur Yemi Oduwale (Dries) was een van de bijna 10.000 deelnemers aan de Clean Up Challenge van MNM. Luisteraars werden aange­moedigd om tien minuten zwerfvuil op te ruimen. De actie leverde liefst 93.640 opruimminuten op. Yemi koos voor ‘plandelen’: de combinatie van wandelen en afval verzamelen. “Dit is een fantastisch resultaat”, zegt hij. De River Clean Up Challenge, die op schonere ­rivieren mikt, loopt nog door tot 8 juni.

‘Thuis’

Taxi!

Volledig scherm Chris (Danny Timmermans) duikt opnieuw op. © © VRT

Vlak voor zijn exit uit ‘Thuis’ sloop er nog een foutje in de verhaallijn rond Chris (Danny Timmermans), zo merkten enkele kijkers online op. Chris nam een taxi met chauffeur Nancy (Ann Pira) aan het stuur. Dat zorgde voor een bizarre rit, want Nancy zette haar passagier na een hele tijd rondrijden op dezelfde plaats af waar ze hem had opgepikt. En toch bleek het de juiste bestemming...

Kort In ‘Familie’ is hij al een tijdje niet meer te zien omdat Quinten een gevangenisstraf uitzit, maar wie Maxime De Winne graag nog eens aan het werk ziet, kan naar ‘Florence’. Die voorstelling vertelt het echtgebeurde verhaal van Florence Foster Jenkins, die droomt van een carrière als operazangeres, ondanks haar gebrek aan talent. Het stuk met ook Karin Jacobs, Koen Crucke, Nathalie Wijnants en Jérémie Vrielynck loopt van 1 t.e.m. 25 juni in het Antwerpse Fakkeltheater. Info: www.loge10.be. VTM vernieuwt met VTM GO+ (vanaf 3,95 euro per maand), en dat is goed nieuws voor de fans van ‘Familie’. Zij kunnen vanaf nu al op zaterdag de vijf afleveringen van de komende week bekijken. ‘Thuis’-koppel Ann Pira (Nancy) en Raf Jansen (Dieter) zijn te zien in ‘Poupehan’. Dit toneelstuk is geïnspireerd op de Italiaanse film ‘Perfetti sconosciuti’ uit 2016, waarin enkele vrienden hun onderlinge relatie aan het wankelen brengen door hun gsm-geheimen te delen. In ‘Poupehan’ spelen enkele koppels een soortgelijk spelletje tijdens een weekendje in een chalet in de Ardennen. Naast Ann en Raf doen o.a. ook ‘Lisa’-­acteur Lucas Van den Eynde (Mark Albrechts) en ex-‘Thuis’-actrice Viv Van Dingenen (Veronique) mee. Speellijst: www.hetlaatstebedrijf.be.

