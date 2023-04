VINGER AAN DE SOAP. Superschurk Chris Geerinckx maakt zijn comeback in ‘Thuis’ en ook Simonneke mag blijven

TVOf het nu ‘Familie’, ‘Thuis’, ‘Neighbours’ of ‘Sturm Der Liebe’ is: het merendeel van de Vlamingen heeft wel een vaste afspraak met hun favoriete soap. Om tussen de uitzendingen door niet op uw honger te blijven zitten, houden wij de vinger aan de pols in soapland. Want niet alleen op de set, maar ook achter én naast het scherm valt er veel te beleven. Ontdek het elke week in de soapcheck van ‘Dag Allemaal’.

‘Familie’ en ‘Thuis’: Parkinson

Toen de Vlaamse Parkinson Liga haar vroeg om ambassadeur te worden, twijfelde Lien Van de Kelder (40) geen moment. Haar goede vriendin Yolanda kampt met de ongeneeslijke hersenziekte, die 3 op de 1.000 Belgen treft. Op 11 april vindt de Parkinson Werelddag plaats en vraagt Lien in paginagrote advertenties extra aandacht voor de ziekte. “Parkinson vertraagt en vervaagt je leven en zet je wereld helemaal op z’n kop. Patiënten botsen op onbegrip en ik hoop dat ik kan bijdragen om te laten zien wat parkinson is en wat niet. En dat we wat milder en vriendelijker voor elkaar moeten zijn.”

‘Thuis’: blij met z’n comeback

In ‘Thuis’ is superschurk Chris Geerinckx opnieuw opgedoken. Toch wel een verrassing, want hadden de Thaise autoriteiten de drugsbaron niet doodverklaard? In ieder geval, Danny Timmermans (54) is blij met zijn comeback. “Toen ik zeven maanden geleden uit de reeks verdween, wisten ze nog niet zeker of ik wel zou terugkeren”, zegt hij. “Ik moest dus geduldig afwachten, maar dan kreeg ik het verlossende telefoontje. Ik weet ook al wat Chris allemaal zal teweegbrengen en ik voorspel: de kijker zal niet ontgoocheld zijn en me meer verwensen dan ooit. (lacht) Ik vind het echt plezant om weer op de set te staan tussen al die vertrouwde gezichten. Mijn collega’s waren trouwens razend benieuwd naar mijn verhaallijn. De spanning wordt perfect opgebouwd, vind ik. Het is super om deze slechterik te mogen spelen, Chris staat zover af van wie ik ben. Maar ik mag me helemaal laten gaan en dat zal ook gebeuren.”

‘Sturm der Liebe’: op bezoek

Naar jaarlijkse traditie komen enkele sterren uit ‘Sturm der Liebe’ bij ons op bezoek. Deze keer kunnen de fans op 15 en 16 april Erik (Sven Waasner), Ariane (Viola Wedekind), Josie (Lena Conzendorf) en Gerry (Johannes Huth) ontmoeten in shoppingcenters in Kortrijk, Genk, Sint-Niklaas en Wijnegem. Er is ook nog een fandiner in Nazareth. Op tv vormen Erik en Ariane geen koppel meer, maar in het echt zijn hun vertolkers, Sven en Viola, dat wel. ‘Ons tripje naar Vlaanderen is onze eerste uitstap samen naar het buitenland’, aldus Sven. Meer info over de tournee op www.sturmderliebe.

‘Thuis’: Simonneke blijft

Op 11 april blaast Marleen Merckx 65 kaarsjes uit en dus gaat ze op 1 mei officieel met pensioen. “Maar ik weiger te stoppen met werken”, zegt ze. “Ik heb daar ook geen goesting in, want 65 is nog heel jong. Ik blijf dus aan de slag als Simonneke.” En zo treedt Marleen in de voetsporen van haar collega’s Pol Goossen (73) en Leah Thys (77) die na hun pensioen freelancer werden, zodat Frank en Marianne in ‘Thuis’ konden blijven. Simonneke zelf hoeft nog niet met pensioen, want zij is nu 58 jaar oud.

‘Familie’: tien jaar

Muziekgroep Level Six bestaat tien jaar en viert dat met de tournee ‘Coming Home’. Die wordt afgetrapt met een uitverkochte Birthday Bash op vrijdag 14 april in de AED Studios in Lint. Het verjaardagsconcert is het 326ste optreden van de partyband rond ‘Familie’-acteur Jo Hens (Niko) en Lisa Michels. Zij deed ooit mee aan Miss Nederland en haalde de finale van ‘K3 Zoekt K3’. De groep staat garant voor een mix van partyhits, originele covers, dansbare beats, medleys en meezingers.

‘Mooi en Meedogenloos’: oude familiefoto

Naar aanleiding van het plotse overlijden van zijn zus Linda deelde voormalig ‘Mooi en Meedogenloos’-acteur Ronn Moss (71) een oude familiefoto met zijn volgers. Met duidelijk veel warmte en trots, want Ronn, die ook zingt en in mei een nieuw solo-album uitbrengt, schreef erbij: “Een oude foto van mijn enige zus, mijn pa en mezelf. Linda won ooit een Oscar als geluidstechnicus voor de film ‘Dances with Wolves’. Net zoals mijn mama was ze een paardenliefhebster en wijdde ze bijna heel haar leven aan het redden van paarden.”

Wie ‘Thuis’-actrice Apollonia Sterckx (Britney) eens in een andere rol wil zien, kan daarvoor terecht in de bioscoop. Apollonia doet mee in de jeugdfilm ‘Leeuwin’ en speelt Jitte. Het verhaal draait om de 14-jarige Rosi die van Suriname naar Nederland verhuist. De cultuurschok is groot, maar Rosi heeft een geheim wapen: haar voetbaltalent.

Ook ‘Thuis’-acteur Christophe Haddad (Bob) is in de cinema te zien. Hij speelt de hoofdrol in ‘The Monk and the Forest’.

Het Fürstenhof in ‘Sturm der Liebe’ krijgt een nieuwe kok. Na vele jaren verdwijnt André Konopka (Joachim Lätsch) definitief uit beeld om met zijn zoon Simon (René Oltmanns) in Zuid-Afrika een restaurant op te starten. In zijn plaats wordt Greta Bergmann (Laura Osswald) de nieuwe patron.

In de podcast ‘De Thuisploeg’ (te beluisteren op VRT MAX) staat deze week Leah Thys centraal. En uitzonderlijk ook volgende week, want het verhaal van de actrice blijkt zo boeiend dat het voer leverde voor twee episodes. “Mensen kennen me als madame Marianne en vreemd genoeg spreken ze me ook zo aan”, zegt ze. “Bijna niemand zegt Leah of Marianne.”

